الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيولز أولد بويز الأرجنتينى يتعاقد مع إيفر بانيجا حتى 2025

إيفر بانيجا
إيفر بانيجا

أعلن نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني التعاقد مع إيفر بانيجا، لاعب فريق الشباب السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحل بانيجا أمس بشكل رسمي عن نادي الهلال السعودي بعدما قضى قرابة الـ4 سنوات ضمن صفوف النادي الذي انضم له من فريق إشبيلية الإسباني في صيف 2020، بعدما اتفق مع إدارة النادي السعودي على فسخ العقد بالتراضي.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إعلانه عن التعاقد مع بانيجا بعقد لمدة سنتين.

وقال بانيجا في تصريحات لحساب النادي الرسمي: "في الحقيقة أنا سعيد جدًا أن أكون قادرًا على العودة للنادي مرة أخرى وارتداء قميصه".

وأضاف: "أردت العودة إلى هنا منذ فترة طويلة، الوقت طال بعض الشيء ولكن المهم هو أنني هنا وعُدت إلى النادي، وأنا سعيد للبدء في التدرب مع زملائي مرة أخرى".

وأكمل: "سأقدم أفضل ما لدي في الملعب ومن أجل النادي".
وبدأ بانيجا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بوكا جونيورز وصعد من فريق الرديف للفريق الأول في يناير 2007، ثم انضم لفريق فالنسيا الإسباني في يناير من العام التالي وقضى 6 أشهر مع الفريق قبل أن تتم إعارته لنادي أتلتيكو مدريد لمدة موسم وعاد بعدها لفالنسيا وقضى معه 5 سنوات قبل الانتقال لنيولز أولد بويز الأرجنتيني في يناير 2014 معارًا، وبعد ستة أشهر عاد لفالنسيا ومنه انتقل لإشبيلية ولعب له عامين قبل الانضمام لإنتر الإيطالي، ثم عاد لإشبيلية في العام التالي ولعب لهم 3 سنوات قبل الانضمام للشباب في صيف 2020.

نيولز اولد بويز ايفر بانيجا الشباب السعودي الانتقالات الشتوية نادي نيولز أولد بويز

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

الأمن يكشف حقيقة تكدس المواطنين بسجل مدنى إطسا بالفيوم

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة