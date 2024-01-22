نيولز أولد بويز الأرجنتينى يتعاقد مع إيفر بانيجا حتى 2025

أعلن نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني التعاقد مع إيفر بانيجا، لاعب فريق الشباب السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحل بانيجا أمس بشكل رسمي عن نادي الهلال السعودي بعدما قضى قرابة الـ4 سنوات ضمن صفوف النادي الذي انضم له من فريق إشبيلية الإسباني في صيف 2020، بعدما اتفق مع إدارة النادي السعودي على فسخ العقد بالتراضي.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إعلانه عن التعاقد مع بانيجا بعقد لمدة سنتين.

وقال بانيجا في تصريحات لحساب النادي الرسمي: "في الحقيقة أنا سعيد جدًا أن أكون قادرًا على العودة للنادي مرة أخرى وارتداء قميصه".

وأضاف: "أردت العودة إلى هنا منذ فترة طويلة، الوقت طال بعض الشيء ولكن المهم هو أنني هنا وعُدت إلى النادي، وأنا سعيد للبدء في التدرب مع زملائي مرة أخرى".

وأكمل: "سأقدم أفضل ما لدي في الملعب ومن أجل النادي".

وبدأ بانيجا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بوكا جونيورز وصعد من فريق الرديف للفريق الأول في يناير 2007، ثم انضم لفريق فالنسيا الإسباني في يناير من العام التالي وقضى 6 أشهر مع الفريق قبل أن تتم إعارته لنادي أتلتيكو مدريد لمدة موسم وعاد بعدها لفالنسيا وقضى معه 5 سنوات قبل الانتقال لنيولز أولد بويز الأرجنتيني في يناير 2014 معارًا، وبعد ستة أشهر عاد لفالنسيا ومنه انتقل لإشبيلية ولعب له عامين قبل الانضمام لإنتر الإيطالي، ثم عاد لإشبيلية في العام التالي ولعب لهم 3 سنوات قبل الانضمام للشباب في صيف 2020.