الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوزيه بيسيرو يعلن رحيله عن قيادة نيجيريا بعد كأس أمم أفريقيا

بيسيرو
بيسيرو

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه سيغادر منصبه بانتهاء مشوار النسور في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وصرح بيسيرو عبر قناة (سبورت تي في) البرتغالية "أواجه الكثير من الصعوبات في نيجيريا ولكنني لم ولن أكشفها".

وأضاف المدرب البرتغالي "تنتشر الكثير من الأخبار المغلوطة والمضللة يرددها شخص لم أره من قبل ولا يتولى حتى منصب رئيس الاتحاد".

وتابع: "من المثير للدهشة والجنون أن الصحافة النيجيرية نشرت هذا الكلام ونقلته عنها الصحافة البرتغالية".

وبسؤاله حول إمكانية الاستمرار مع منتخب نيجيريا، أجاب بيسيرو "عقدي ينتهي بنهاية كأس الأمم الأفريقية، وبالفعل تلقيت عرضا لتجديده لكنني رفضت". 

واحتل منتخب نيجيريا وصافة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الإستوائية صاحب الصدارة.

بدأ النسور مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع غينيا الإستوائية بنتيجة 1/1،ثم الفوز على كوت ديفوار وغينيا بيساو بنتيجة واحدة صفر/1.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة قوية ضد الكاميرون في دور الـ16.

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منتخب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو كأس الأمم الأفريقية منتخب الكاميرون “كان 2023”

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