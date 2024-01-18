نيجيريا تهزم كوت ديفوار بهدف في أمم إفريقيا وتدخل حسابات التأهل على الصدارة

انتصر منتخب نيجيريا على نظيره كوت ديفوار في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب منذ بداية الشوط، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية طوال أحداث الشوط.

وأهدر فيكتور أوسيمين فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في الدقيقة السابعة بعدما تسلم تمريرة زميله تشكويزي والتي وضعته في انفراد بحارس المرمى وسدد الكرة بيسراه أعلى المرمى.

وتلاها إهدار كوامي فرصة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار بعدما تسلم تمريرة إبراهيما سنجاري خلف دفاعات نيجيريا وسدد الكرة وارتطمت بجسد الحارس وتحولت لركنية أمسكها الحارس وتحول اللعب لمرتدة لنيجيريا.

وقاد أيوبي مرتدة منتخب نيجيريا في الدقيقة التاسعة ومرر الكرة لزميله صامويل تشكويزي الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليسرى وأبعدها الحارس خارج الملعب، وأشار الحكم المساعد لوجود حالة تسلل.

ولعب تشكويزي كرة عرضية داخل منطقة جزاء كوت ديفوار في الدقيقة 11 وأبعدها سيرجي أورييه قبل أن تصل لأوسيمين وتحولت لركنية لنيجيريا، نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع كوت ديفوار خارج منطقة الجزاء وتحول اللعب لهجمة لكوت ديفوار عن طريق سيكو فوفانا الذي تحصل على خطأ في وسط الملعب بعد عرقلة من أيدمولا لوكمان، لاعب وسط نيجيريا.

وكاد إيفان نديكا أن يسجل أول أهداف منتخب كوت ديفوار بعدما حول تمريرة زميله كوامي بتسديدة مباشرة ناحية المرمى ولكنها جاءت بين يدي الحارس.

وفي الدقيقة 30 أطلق سيكو فوفانا تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس النيجيري قبل أن تصل إلى كوامي الذي سدد لكن زايدو مدافع نيجيريا أبعدها إلى ركنية.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا المنتخبين خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو منتخب كوت ديفوار 3 كرات على المرمى من 6 محاولات طوال الشوط، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد لاعبو منتخب نيجيريا أي كرة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، واستحوذ منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح منتخب نيجيريا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.



وتحصل منتخب نيجيريا على ركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني للمباراة بعد سقوط فيكتور أوسيمين داخل منطقة جزاء كوت ديفوار.

وسجل ويليام تروست إيكونج هدف منتخب نيجيريا الأول في الدقيقة 55 بتسديد ركلة الجزاء في منتصف المرمى.



واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة، وكان الأداء الهجومي أخطر من جانب لاعبي منتخب نيجيريا، فيما لم يشكل منتخب كوت ديفوار خطورة على مرمى نيجيريا.

وأهدر لاعبو منتخب نيجيريا أكثر من فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد انتصارهم، بينما استمرت المحاولات من قبل منتخب كوت ديفوار لتسجيل هدف التعادل حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسدد لاعبو منتخب كوت ديفوار 3 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 11 محاولة لمنتخب نيجيريا وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.



واستحوذ منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح منتخب نيجيريا.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده لـ4 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد منتخب كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.