إيكونج يمنح التقدم لصالح نيجيريا على كوت ديفوار فى أمم إفريقيا

سجل ويليام تروست إيكونج، هدف التقدم لصالح نيجيريا أمام كوت ديفوار في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة 55 من ركلة جزاء سددها قائد نيجيريا في منتصف المرمى.

واحتسب الحكم مصطفى غربال ركلة جزاء لصالح النسور النيجيرية بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وأهدر فيكتور أوسيمين فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في الدقيقة السابعة بعدما تسلم تمريرة زميله تشكويزي والتي وضعته في انفراد بحارس المرمى وسدد الكرة بيسراه أعلى المرمى.

وتلاها إهدار كوامي فرصة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار بعدما تسلم تمريرة إبراهيما سنجاري خلف دفاعات نيجيريا وسدد الكرة وارتطمت بجسد الحارس وتحولت لركنية أمسكها الحارس وتحول اللعب لمرتدة لنيجيريا.

وقاد أيوبي مرتدة منتخب نيجيريا في الدقيقة التاسعة ومرر الكرة لزميله صامويل تشكويزي الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليسرى وأبعدها الحارس خارج الملعب، وأشار الحكم المساعد لوجود حالة تسلل.

ولعب تشكويزي كرة عرضية داخل منطقة جزاء كوت ديفوار في الدقيقة 11 وأبعدها سيرجي أورييه قبل أن تصل لأوسيمين وتحولت لركنية لنيجيريا، نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع كوت ديفوار خارج منطقة الجزاء وتحول اللعب لهجمة لكوت ديفوار عن طريق سيكو فوفانا الذي تحصل على خطأ في وسط الملعب بعد عرقلة من أيدمولا لوكمان، لاعب وسط نيجيريا.

وكاد إيفان نديكا أن يسجل أول أهداف منتخب كوت ديفوار بعدما حول تمريرة زميله كوامي بتسديدة مباشرة ناحية المرمى ولكنها جاءت بين يدي الحارس.

في الدقيقة 30 أطلق سيكو فوفانا تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس النيجيري قبل أن تصل إلى كوامي الذي سدد لكن زايدو مدافع نيجيريا أبعدها إلى ركنية.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا المنتخبين خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم.

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