أمم إفريقيا 2023.. تعادل سلبى مثير بين كوت ديفوار ونيجيريا بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، والتي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023، بالتعادل السلبي دون أهداف.

واستحوذ منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب منذ بداية الشوط، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية طوال أحداث الشوط.

وأهدر فيكتور أوسيمين فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في الدقيقة السابعة بعدما تسلم تمريرة زميله تشكويزي والتي وضعته في انفراد بحارس المرمى وسدد الكرة بيسراه أعلى المرمى.

وتلاها إهدار كوامي فرصة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار بعدما تسلم تمريرة إبراهيما سنجاري خلف دفاعات نيجيريا وسدد الكرة وارتطمت بجسد الحارس وتحولت لركنية أمسكها الحارس وتحول اللعب لمرتدة لنيجيريا.

وقاد أيوبي مرتدة منتخب نيجيريا في الدقيقة التاسعة ومرر الكرة لزميله صامويل تشكويزي الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليسرى وأبعدها الحارس خارج الملعب، وأشار الحكم المساعد لوجود حالة تسلل.

ولعب تشكويزي كرة عرضية داخل منطقة جزاء كوت ديفوار في الدقيقة 11 وأبعدها سيرجي أورييه قبل أن تصل لأوسيمين وتحولت لركنية لنيجيريا، نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع كوت ديفوار خارج منطقة الجزاء وتحول اللعب لهجمة لكوت ديفوار عن طريق سيكو فوفانا الذي تحصل على خطأ في وسط الملعب بعد عرقلة من أيدمولا لوكمان، لاعب وسط نيجيريا.

وكاد إيفان نديكا أن يسجل أول أهداف منتخب كوت ديفوار بعدما حول تمريرة زميله كوامي بتسديدة مباشرة ناحية المرمى ولكنها جاءت بين يدي الحارس.

وفي الدقيقة 30 أطلق سيكو فوفانا تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس النيجيري قبل أن تصل إلى كوامي الذي سدد لكن زايدو مدافع نيجيريا أبعدها إلى ركنية.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا المنتخبين خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو منتخب كوت ديفوار 3 كرات على المرمى من 6 محاولات طوال الشوط، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد لاعبو منتخب نيجيريا أي كرة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، واستحوذ منتخب كوت ديفوار على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح منتخب نيجيريا.