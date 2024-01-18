فيليب كراسو يقود هجوم كوت ديفوار أمام نيجيريا في أمم إفريقيا

أعلن جان لويس جاسيت، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب نيجيريا في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023.

ويقود جان فيليب كراسو هجوم منتخب كوت ديفوار في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: إيفان نديكا، عثمان دياموند، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيرجي أورييه، سيكو فوفانا، فرانك كيسي، كريستيان كوامي، إبراهيم سنجاري.

الهجوم: جان فيليب كراسو، جيريمي بوجا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "بادرا علي سنجاري، لازاري أماني، ويلفريد سينجو، إسماعيل ديالو، جان ميشيل سيري، نيكولاس بيبي، أوديلون كوسونو، كريم كوناتي، ماكس جراديل، عمر دياكيتي، ويلي بولي، جوناثان بامبا".

والتقى المنتخبان في ست مرات سابقة ببطولات أمم إفريقيا، وتمكن المنتخب النيجيري من الفوز في ثلاث مباريات، فيما فاز المنتخب الإيفواري في مباراتين وتعادلا في مباراة.

وستكون الفرصة متاحة للمنتخب الإيفواري للتأهل للدور التالي في حال فوزه على نيجيريا خاصة وإنه يتصدر المجموعة برصيد ثلاثة نقاط حصدها بالفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة على غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

المنتخب الإيفواري من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، وهو أحد المنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة، التي تمكنت من تحقيق الفوز في مباراتها الافتتاحية بعكس منتخبات كبرى أخرى فشلت في تحقيق الفوز مثل مصر والجزائر والكاميرون وغانا وتونس.

كان المنتخب الإيفواري في الموعد في المباراة الافتتاحية للبطولة واستطاع التغلب على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين أحرزهما سيكو فوفانا وجيان فيليب كراسو.

وحذر جان لويس جاسكيه من الاستهانة بالمنتخب النيجيري، الذي تعادل في مباراته الأولى أمام غينيا الاستوائية 1-1، حيث أكد للاعبيه أن المنتخب النيجيري سيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية.

وطالب لاعبيه بعدم التراخي في المباراة أو فقدان التركيز خاصة وأن المنتخب النيجيري يمتلك مهاجمين يتميزون بالسرعة ولديهم جودة كبيرة، كما طالبهم بضرورة عدم ترك أي مساحات لمهاجمي المنتخب النيجيري.

في المقابل يدخل المنتخب النيجيري المباراة وهو يعلم إنه بحاجة للفوز بالمباراة من أجل استعادة فرصه في التأهل بشكل مباشر للدور التالي وعدم الانتظار لحين انتهاء مباريات دور المجموعات ومعرفة ما إذا كان سيتأهل كواحد من بين أربعة أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ولم تكن بداية المنتخب النيجيري جيدة في مباراته الأولى أمام غينيا الاستوائية حيث تلقت شباكه الهدف الأول بعدم مرور 36 دقيقة، ومع ذلك تمكن المنتخب النيجيري من تعديل النتيجة بعدها بدقيقتين.

ويرى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للمنتخب النيجيري، أن فريقه كان يستحق نتيجة افضل من التعادل في مباراته أمام غينيا الاستوائية.

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء وطالبهم بأن يكونوا حاسمين أكثر أمام المرمى في مواجهة كوت ديفوار واستغلال أنصاف الفرص لأنه يعلم أن المنتخب الإيفواري لن يسمح بأن يتم تهديد مرماه كثيرا.