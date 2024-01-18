أمم إفريقيا: هاتريك إنسوي يقود غينيا الاستوائية لـ"انتصار عريض" على غينيا بيساو

سحق منتخب غينيا الاستوائية نظيره غينيا بيساو في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستحوذ منتخب غينيا الاستوائية على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا.

وحاول كلا الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم مبكرًا، لكن أغلب المحاولات لم تنجح في الوصول للمرمى وتهديده، خاصة في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.

وسجل إيميليو إنسوي، هدف التقدم لمنتخب غينيا الاستوائية بعد انفراده بحارس غينيا بيساو وسدد الكرة في جسد الحارس، وتحولت في الشباك بالدقيقة 21.

وضغط لاعبو منتخب غينيا بيساو في الدقائق التالية من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل، وسجله استيبان أوبيانج، لاعب غينيا الاستوائية، في الدقيقة 37 بالخطأ في مرماه.

وتحصل منتخب غينيا بيساو على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعد عرقلة مهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء، وقبل تنفيذ الركلة طلب حكم الفيديو من حكم الساحة مراجعة اللقطة عبر شاشة VAR وبعد مراجعتها قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء لعدم وجود مخالفة على المدافع.

وسدد لاعبو منتخب غينيا الاستوائية كرتين على المرمى من 3 محاولات واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 5 كرات لصالح منتخب غينيا بيساو وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ منتخب غينيا الاستوائية على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح منتخب غينيا بيساو.

واستمر استحواذ لاعبو منتخب غينيا الاستوائية على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكانوا الطرف الأفضل على المستوى الهجومي، فيما لم يقدم لاعبو منتخب غينيا بيساو أي خطورة هجومية على المرمى خلال الشوط الثاني.

وأضاف خوسيتي ميراندا الهدف الثاني لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 46.

وأضاف إيميليو إنسوي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 51.

واستمرت المحاولات الهجومية لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقائق التالية من عمر المباراة لإضافة الهدف الرابع.

وسجل إنسوي الهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 61 ليكمل "الهاتريك" الأول في البطولة ويتصدر ترتيب هدافيها حتى الآن.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية في الدقائق التالية ولكن الفاعلية استمرت لصالح منتخب غينيا الاستوائية الذي أهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وسجل زي تربو الهدف الثاني لصالح منتخب غينيا بيساو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما تسلم عرضية زميله دالسيو داخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يمينه.

وسدد لاعبو غينيا الاستوائية 6 كرات على المرمى من 8 محاولات واعترض الدفاع كرتين، مقابل تسديدتين من 12 محاولة لصالح منتخب غينيا بيساو، وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها.

واستحوذ لاعبو غينيا الاستوائية على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح منتخب غينيا بيساو.

وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية لـ4 نقاط يتصدر بها المجموعة بشكل مؤقت، فيما استمر غينيا بيساو في احتلال قاع المجموعة بدون نقاط، ليقترب من توديع البطولة من دورها الأول.