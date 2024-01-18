تعادل إيجابى بين غينيا الاستوائية وغينيا بيساو بالشوط الأول بأمم إفريقيا

تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره غينيا الاستوائية في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار، بهدف لكل منهما.

واستحوذ منتخب غينيا الاستوائية على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا.

وحاول كلا الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم مبكرًا، لكن أغلب المحاولات لم تنجح في الوصول للمرمى وتهديده، خاصة في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.

وسجل إيميليو إنسوي، هدف التقدم لمنتخب غينيا الاستوائية بعد انفراده بحارس غينيا بيساو وسدد الكرة في جسد الحارس، وتحولت في الشباك بالدقيقة 21.

وضغط لاعبو منتخب غينيا بيساو في الدقائق التالية من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل، وسجله استيبان أوبيانج، لاعب غينيا الاستوائية، في الدقيقة 37 بالخطأ في مرماه.

وتحصل منتخب غينيا بيساو على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعد عرقلة مهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء، وقبل تنفيذ الركلة طلب حكم الفيديو من حكم الساحة مراجعة اللقطة عبر شاشة VAR وبعد مراجعتها قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء لعدم وجود مخالفة على المدافع.

وسدد لاعبو منتخب غينيا الاستوائية كرتين على المرمى من 3 محاولات واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 5 كرات لصالح منتخب غينيا بيساو وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ منتخب غينيا الاستوائية على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح منتخب غينيا بيساو.