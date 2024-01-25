الشناوى يخضع لجراحة ناجحة فى الكتف ويغيب عن الملاعب 3 أشهر

خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، لعملية بالمنظار بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف، على أن يغيب الشناوي عن الملاعب لفترة ثلاثة شهور.

وتم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع الجانب الألماني لإنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بالحارس.

ويتمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام والجهاز الفني والطبي للمنتخب واللاعبين الشفاء العاجل لمحمد الشناوي.

وعلى صعيد آخر، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ المقامة بكوت ديفوار.

شهد المران مشاركة ٢٤ لاعبا، بينما لم يشارك إمام عاشور بعد خروجه من المستشفي ظهر اليوم.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب صباح غدا الجمعة إلى مدينة سان بيدرو.

اقرأ أيضا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حراسة مرمى الأهلى بعد إصابة الشناوى (فيديو)

