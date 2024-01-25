شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حراسة مرمى الأهلى بعد إصابة الشناوى (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع حارس مرمى جديد لضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يأتي ذلك بعد إصابة الحارس الدولي محمد الشناوي، مع المنتخب الوطني الأول، خلال تواجده ببعثة الفراعنة بكوت ديفوار، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الخميس: "بعد إصابة الشناوي تحدث مسئولو الأهلي مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لاستطلاع رأيه في التعاقد مع حارس جديد من عدمه".

وأضاف: "رد كولر كان عدم قدرة المارد الأحمر على خوض المباريات المقبلة للفريق بالاعتماد على الثلاثي شوبير ومخلوف وحمزة، ولا بد من التعاقد مع حارس جديد".

وواصل شوبير: "بالفعل، الأهلي دخل في مفاوضات مباشرة مع سيراميكا كليوباترا، من أجل ضم محمد بسام، وأمير توفيق مدير التعاقدات تحدث هاتفيًا مع طارق محمد أبوالعينين، نجل محمد أبوالعينين، مالك النادي".

وتابع: "المارد الأحمر طلب استعارة محمد بسام من سيراميكا لمدة 6 أشهر، وهي مدة إصابة محمد الشناوي".

وواصل: "رد مسئولي سيراميكا على عرض الأهلي كان الموافقة على رحيل بسام بشرط ضم مصطفى شوبير، وميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، هو مَن رشّح بسام للفريق".

وأردف شوبير: "كولر معجب بأداء الحارس.. بسام كان ضمن حسابات مسئولي الأهلي منذ سنتين، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح وتوقفت، لكنها عادت مجددًا بعد إصابة الشناوي".

وزاد: "واقترح مسئولو الأهلي على كولر عودة علي لطفي، حارس زد الحالي، إلا أن المدرب السويسري تحفظ على فكرة استعادة الحارس مجددًا".

وأشار شوبير إلى أن نادي الأهلي يضع حارس زد خيارًا أخيرًا للتعاقد معه، في حالة فشل ضم حارس جديد.

وأكمل: "الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي، حتى هذه اللحظة، وعندما تم جس نبض مسئولي البنك من بعيد كان الرد استعارة مصطفى شوبير أيضًا".

محمد الشناوي حارس الأهلي، كان قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة الفراعنة الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وكان هذا التعادل المثير بمثابة بوابة صعود المنتخب الوطني الأول، لدور الـ16 من العرس القاري، ومواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد المقبل.

ويغيب محمد الشناوي عن جميع مباريات الفراعنة المتبقية من منافسات "كان 2023".