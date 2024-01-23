يطير إلى ألمانيا.. الشناوى يلحق بصلاح ويغادر معسكر المنتخب بعد إصابته

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الثلاثاء، عن مغادرة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة معسكر الفريق فى كوت ديفوار بعد الإصابة التى تعرض لها بخلع فى الكتف خلال مباراة الأمس، أمام الرأس الأخضر فى ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى.

ويسافر مساء اليوم حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

وتم التنسيق بين المنتخب والأهلي لسفر الشناوي اليوم إلى ألمانيا بعد صعوبة استكمال مباريات بطولة أمم إفريقيا، بسبب الإصابة بخلع في الكتف.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الأهلي ومنتخب مصر، بخلع في الكتف بمباراة المنتخب ضد كاب فيردي.

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل بعد التعادل مع كاب فيردي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدفين لكل منهما، ليصعدا سويًا لدور الـ16، وكاب فيردي في الصدارة بـ7 نقاط ومصر في المركز الثاني بـ3 نقاط.

قال بيان لاتحاد الكرة: "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، بخلع فى الكتف، يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وتم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بنادى الأهلى على كل الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لعلاج الفنى للفراعنة، لتصحيح الأوضاع داخل الفريق وعلاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت خلال مباريات الدور الأول من البطولة، حيث تلقت شباك الفراعنة 6 أهداف فى ثلاث مباريات خلال الدور الأول من البطولة.