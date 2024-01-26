مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم آسيا 2023

أسدل الستار مساء أمس الخميس، على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر، والتي شهدت تأهل 16 منتخبا إلى الدور ثمن النهائي.

وتأهل إلى ثمن النهائي، صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، إضافة إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 لكأس أمم آسيا 2023

تأهل إلى دور الـ 16 لكأس أمم آسيا 2023، كل من قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزبكستان، سوريا، إيران، الإمارات، فلسطين، العراق، اليابان، أندونيسيا، البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن، السعودية وتايلاند.

ونجحت 8 منتخبات عربية في بلوغ دور الـ 16، بينما فشل فقط منتخبا عمان ولبنان في التأهل لهذا الدور.

مواعيد مباريات كأس أمم آسيا دور الـ 16

سيشهد دور الـ 16 لكأس الأمم الآسيوية، مواجهة قوية، يأتي في مقدمتها مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية.

كما سيشهد الدور ذاته، مواجهتين عربيتين خالصتين، الأولى ستجمع العراق والأردن، والثانية ستجمع قطر وفلسطين.

وسيخوض منتخب الإمارات، مواجهة سهلة نسبيا عندما يواجه نظيره منتخب طاجيكستان، بينما سيكون منتخب البحرين، على موعد مع مواجهة صعبة أمام نظيره الياباني (وصيف النسخة الماضية)، بينما سيواجه المنتخب السوري، نظيره الإيراني.

الأحد 28 يناير

أستراليا X إندونيسيا

طاجيكستان X الإمارات

الإثنين 29 يناير

العراق X الأردن

قطر X فلسطين

الثلاثاء 30 يناير

أوزبكستان X تايلاند

السعودية X كوريا الجنوبية

الأربعاء 31 يناير

البحرين X اليابان

إيران X سوريا