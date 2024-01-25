الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السعودية تتعادل مع تايلاند وعمان تودع أمم آسيا 2023 مبكرًا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

اكتفى منتخب السعودية بالتعادل بدون أهداف مع منتخب تايلاند، اليوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.

وودع منتخب سلطنة عمان البطولة مبكرا، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع منتخب قيرغيزستان، بنفس الجولة لذات المجموعة.

وبقي منتخب السعودية، الفائز باللقب أعوام 1984 و1988 و1996 في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند.

وتواجد منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطتين، ليعجز عن التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست، المتأهلة للأدوار الإقصائية للمسابقة، برفقة متصدر ووصيف كل مجموعة.

وعجز منتخبا السعودية وتايلاند عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، علما بأن المنتخب (الأخضر) أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12 عن طريق عبدالله هادي رديف.

وفي اللقاء الآخر، فرط منتخب عمان في تقدمه بهدف حمل توقيع محسن صالح الغساني في الدقيقة الثامنة، بعدما تلقى هدف التعادل عن طريق جويل كوجو في الدقيقة 80.

ويتعين على منتخب عمان الحصول على النقاط الثلاث، أملا في التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بالدور الأول.

بذلك، ضرب منتخب السعودية، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، مواجهة من العيار الثقيل مع منتخب كوريا الجنوبية وصيف المجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء القادم بدور الـ16 في البطولة، في حين يلعب منتخب تايلاند مع منتخب أوزبكستان، وصيف المجموعة الثانية، في اليوم ذاته بنفس الدور.

اقرأ أيضا: 

كأس آسيا: منتخب البحرين يفوز على الأردن ويتأهل لدور الـ16

منتخب السعودية منتخب تايلاند عمان كأس الأمم الآسيوية جمهورية قيرغيزستان

مواد متعلقة

اليابان تتأهل لدور الـ16 من كأس أمم آسيا بثلاثية في إندونيسيا

منتخب السعودية إلى ثمن نهائى كأس آسيا بفوزه على قيرجيكستان

الأكثر قراءة

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة