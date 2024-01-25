السعودية تتعادل مع تايلاند وعمان تودع أمم آسيا 2023 مبكرًا

اكتفى منتخب السعودية بالتعادل بدون أهداف مع منتخب تايلاند، اليوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.



وودع منتخب سلطنة عمان البطولة مبكرا، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع منتخب قيرغيزستان، بنفس الجولة لذات المجموعة.



وبقي منتخب السعودية، الفائز باللقب أعوام 1984 و1988 و1996 في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند.

وتواجد منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطتين، ليعجز عن التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست، المتأهلة للأدوار الإقصائية للمسابقة، برفقة متصدر ووصيف كل مجموعة.



وعجز منتخبا السعودية وتايلاند عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، علما بأن المنتخب (الأخضر) أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12 عن طريق عبدالله هادي رديف.



وفي اللقاء الآخر، فرط منتخب عمان في تقدمه بهدف حمل توقيع محسن صالح الغساني في الدقيقة الثامنة، بعدما تلقى هدف التعادل عن طريق جويل كوجو في الدقيقة 80.



ويتعين على منتخب عمان الحصول على النقاط الثلاث، أملا في التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بالدور الأول.



بذلك، ضرب منتخب السعودية، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، مواجهة من العيار الثقيل مع منتخب كوريا الجنوبية وصيف المجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء القادم بدور الـ16 في البطولة، في حين يلعب منتخب تايلاند مع منتخب أوزبكستان، وصيف المجموعة الثانية، في اليوم ذاته بنفس الدور.

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