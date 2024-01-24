الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليابان تتأهل لدور الـ16 من كأس أمم آسيا بثلاثية في إندونيسيا

منتخب اليابان
منتخب اليابان

نجح منتخب اليابان في حسم تأهله للدور التالي من بطولة كأس الأمم الآسيوية، عقب الفوز على إندونيسيا بنتيجة 3-1.

والتقى منتخب اليابان بنظيره إندونيسيا، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا، والمُقامة حاليًا في قطر.

اليابان تفوز على إندونيسيا

وبدأت أحداث الشوط الثاني بتمريرات للكرة بين اللاعبين، في محاولة منهما لحسم التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم آسيا.

وفي الدقيقة 51، تمكّن أياسي يويدا من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب اليابان، بأسيست من زميله ريتسو دوان في أسفل يسار المرمى، ليُعلن تقدم منتخب بلاده بهدفين دون رد أمام إندونيسيا.

وبعد دقيقتين، قرر تاي يونج شين، المدير الفني لمنتخب إندونيسيا إجراء أول تغيير، بدخول ويتان سليمان بدلًا من زميله يعقوب سايوري.

وبعد عدة ثواني قليلة، جاءت تسديدة قوية من ريتسو دوان، لاعب اليابان، قبل أن يُكرر الأمر في الدقيقة 60، ولكن تصدى لها حارس إندونيسيا.

وفي الدقيقة 69، حصل تاكومي مينامينو، لاعب اليابان، على إنذار بعد تدخل على إيجاي ماولان، لاعب اليابان، وسط محاولات من الفريقين للحصول على الكرة وهز شباك الآخر.

وفي الدقيقة 87، حصل منتخب اليابان على الهدف الثالث، والذي سجله المدافع جوستين هوبنر، لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 90، سجل ساندي والش، لاعب إندونيسيا، الهدف الأول لمنتخب بلاده، ليُجدد الروح في فريقه.

txt

الشوط الأول.. منتخب العراق يتأخر أمام فيتنام في كأس آسيا

txt

الشوط الأول.. اليابان تتقدم على إندونيسيا بهدف نظيف في كأس أمم آسيا

 

ترتيب مجموعة اليابان وإندونيسيا في كأس أمم آسيا

وكان منتخب العراق قد وقع في فخ التعادل مع فيتنام بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم آسيا.

وبعد انتهاء الجولة الثالثة، يتصدر منتخب العراق حاليًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على اليابان صاحبة الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد منتخب إندونيسيا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، في حين يتذيّل منتخب فيتنام الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

اليابان إندونيسيا كأس أمم آسيا قطر العراق فيتنام

مواد متعلقة

الشوط الأول.. اليابان تتقدم على إندونيسيا بهدف نظيف في كأس أمم آسيا

تقرير: بيريز يفضل ضم مبابي على حساب فينيسيوس في ريال مدريد

جمال بلماضى يحسم مصيره مع الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في أمم أسيا وإفريقيا والبطولات المحلية

ليفربول يسعى لإقصاء فولهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بيلينجهام وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني

زياش والنصيرى يقودان المغرب أمام الكونغو الديمقراطية فى "كان"

ليست الأولى.. مسلسل أزمات صلاح محسن في الأهلي

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟