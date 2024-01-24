اليابان تتأهل لدور الـ16 من كأس أمم آسيا بثلاثية في إندونيسيا

نجح منتخب اليابان في حسم تأهله للدور التالي من بطولة كأس الأمم الآسيوية، عقب الفوز على إندونيسيا بنتيجة 3-1.

والتقى منتخب اليابان بنظيره إندونيسيا، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا، والمُقامة حاليًا في قطر.

اليابان تفوز على إندونيسيا

وبدأت أحداث الشوط الثاني بتمريرات للكرة بين اللاعبين، في محاولة منهما لحسم التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم آسيا.

وفي الدقيقة 51، تمكّن أياسي يويدا من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب اليابان، بأسيست من زميله ريتسو دوان في أسفل يسار المرمى، ليُعلن تقدم منتخب بلاده بهدفين دون رد أمام إندونيسيا.

وبعد دقيقتين، قرر تاي يونج شين، المدير الفني لمنتخب إندونيسيا إجراء أول تغيير، بدخول ويتان سليمان بدلًا من زميله يعقوب سايوري.

وبعد عدة ثواني قليلة، جاءت تسديدة قوية من ريتسو دوان، لاعب اليابان، قبل أن يُكرر الأمر في الدقيقة 60، ولكن تصدى لها حارس إندونيسيا.

وفي الدقيقة 69، حصل تاكومي مينامينو، لاعب اليابان، على إنذار بعد تدخل على إيجاي ماولان، لاعب اليابان، وسط محاولات من الفريقين للحصول على الكرة وهز شباك الآخر.

وفي الدقيقة 87، حصل منتخب اليابان على الهدف الثالث، والذي سجله المدافع جوستين هوبنر، لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 90، سجل ساندي والش، لاعب إندونيسيا، الهدف الأول لمنتخب بلاده، ليُجدد الروح في فريقه.

ترتيب مجموعة اليابان وإندونيسيا في كأس أمم آسيا

وكان منتخب العراق قد وقع في فخ التعادل مع فيتنام بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم آسيا.

وبعد انتهاء الجولة الثالثة، يتصدر منتخب العراق حاليًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على اليابان صاحبة الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد منتخب إندونيسيا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، في حين يتذيّل منتخب فيتنام الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.