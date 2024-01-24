الشوط الأول.. اليابان تتقدم على إندونيسيا بهدف نظيف في كأس أمم آسيا

انطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي اليابان وإندونيسيا، في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ويلتقي منتخب اليابان بنظيره إندونيسيا، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا، والمُقامة حاليًا في قطر.

اليابان تتقدم على إندونيسيا بهدف في الشوط الأول

وبدأت المباراة بتمريرات للكرة بين اللاعبين في محاولة لتسجيل الهدف الأول، وحسم التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم آسيا.

وفي الدقيقة السادسة، تمكّن أياسي أويدا، لاعب منتخب اليابان، من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في وسط يمين المرمى، من خطأ من جوردي أمات، لاعب إندونيسيا، وسط دقة تمريرات بلغت 84%.

وفي الدقيقة 12، جاءت تسديدة من ريو هاتاتي، لاعب اليابان، ولكن تصدى لها حارس إندونيسيا.

وبعد مرور ربع ساعة، شهدت المباراة استحواذ كبير من لاعبي منتخب اليابان على الكرة بنسبة بلغت 75%، مقابل 25% للاعبي إندونيسيا.

وفي الدقيقة 20، حدث تسلل على رافاييل سترويك، لاعب إندونيسيا، قبل أن تأتي ركلة ركنية من تاكيهيرو تومياسو، لاعب اليابان، وبعد مرور دقيقة، جاء خطأ من واتارو إيندو، لاعب اليابان، على رافاييل سترويك.

وتستمر تمريرات الكرة بين اللاعبين، في محاولة من لاعبي منتخب إندونيسيا إدراك التعادل، أملًا في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة كأس أمم آسيا.

وفي الدقيقة 33، جاءت فرصة خطيرة من كايتو ناكامورا، لاعب اليابان، قبل أن تصطدم بالقائمة ويتصدى لها حارس إندونيسيا ببراعة.

ويواصل لاعبو اليابان سيطرتهم القوية على الكرة وتهديد مرمى الخِصم، بعد تمريرة عرضية من تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 41، حصل رافاييل سترويك، لاعب إندونيسيا، على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على سييا مايكوما، لاعب اليابان، الذي سقط على الأرض.

وفي الدقيقة 44، تدخل واتارو إيندو، لاعب اليابان، على رافاييل سترويك، وسط ضغط كبير بين اللاعبين لتسجيل الهدف الثاني في اللقاء، ومنح حكم اللقاء 4 دقائق إضافية، قبل أن ينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة اليابان وإندونيسيا في كأس أمم آسيا

وقبل انتهاء الجولة الثالثة للمجموعة، يتصدر منتخب العراق حاليًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على اليابان صاحبة الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد منتخب إندونيسيا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، في حين يتذيّل منتخب فيتنام الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في ظل تقدمه على العراق بهدف نظيف، في المباراة المُقامة حاليًا أيضًا.