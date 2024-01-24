الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: بيريز يفضل ضم مبابي على حساب فينيسيوس في ريال مدريد

مبابي وفينيسيوس
مبابي وفينيسيوس

لا يزال يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

ارتبط أسم “مبابي” بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، كذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيريز يريد الحصول على خدمات مبابي في الصيف المقبل، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية للفريق، رغم تألق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مبابي وفينيسيوس يلعبان في نفس المركز على أرض الملعب، علمًا بأن النجم البرازيلي متألق بشكل كبير مع ريال مدريد في الآونة الأخيرة، ولكن يبدو هذا ليس كافيًا بالنسبة لـ فورنتينو بيريز، الذي يرى أن مبابي هو الأفضل.

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن بيريز لا يرى أن فينيسيوس هو النجم الذي يبرز صورة ريال مدريد، لذلك فهو يريد التعاقد مع مبابي حتى يكون وجهة جيدة للنادي الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيريز قد يُفكر في بيع فينيسيوس جونيور والاستفادة منه ماديًا وكذلك الاستفادة من راتبه الكبير، ليكون اللاعب بمثابة "ضحية" لإتمام صفقة مبابي.

ونوّهت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد تعاقد مع فينيسيوس في صيف 2018، ولكنه لم يقدم الأداء المنشود في بادئ الأمر، قبل أن يتألق ويصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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