الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فلسطين تقتنص تعادلاً ثمينًا مع الإمارات فى كأس أمم آسيا

الإمارات وفلسطين
الإمارات وفلسطين

اقتنص المنتخب الفلسطيني تعادلاً ثمينًا مع نظيره الإماراتي 1 /1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وسجل المنتخب الإماراتي هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق سلطان علي الأميري، قبل أن يدرك منتخب فلسطين التعادل عبر هدف عكسي سجله ناصر بدر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

وشهدت المباراة إهدار تامر صيام لاعب منتخب فلسطين لضربة جزاء في الدقيقة 38، والتي احتسبها الحكم وأشهر البطاقة الحمراء في وجه خليفة الحمادي مدافع الإمارات.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة إيران وهونج كونج غدا الجمعة.

على الجانب الأخر، حصل منتخب فلسطين على النقطة الأولى في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثالث.

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