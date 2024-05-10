تهنئة محمد الشرنوبي لـ"لينا الطهطاوي" تتصدر الترند.. ما القصة؟ (فيديو)

تصدر الفنان محمد الشرنوبي والبلوجر “لينا الطهطاوي”، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي و“جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لـ"الشرنوبي" أثناء مشاركته في حفل زفاف البلوجر “لينا الطهطاوي” ومحمد فراج.

وأظهر المقطع، لحظة تهنئة الشرنوبي لـ"لينا"، حيث قال لها بلهجة كوميدية ساخرة: “مبروك يا صايعة”.

«مبروك يا صايعة».. تهنئة محمد الشرنوبى للبلوجر «لينا الطهطاوى»

من هي لينا الطهطاوي؟

في 15 ديسمبر الماضي، أعلن البلوجر محمد فراج خطبته على المذيعة لينا طهطاوي والتي اشتهرت كمؤثرة على السوشيال ميديا.

أعلن “فراج” خطوبته من لينا فراج من خلال صفحته الشخصية على “إنستجرام” بعدما نشر صورًا لهما أثناء تواجدهما في لبنان.

أما عن لينا طهطاوي فهي مواليد 26 نوفمبر 1995 بمحافظة القاهرة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

كان أول ظهور لـ"لينا الطهطاوي" برفقة الفنان عزيز مرقة في برنامج The Blind Date Show، وتصدرت التريند حينها بعد ظهورها في كليب خاص مع الفنان ذاته، وتناقل الجمهور أنباء عن ارتباطهما.

«مبروك يا صايعة».. تهنئة محمد الشرنوبى للبلوجر «لينا الطهطاوى»

معلومات عن لينا الطهطاوي

والدها الملحن المعروف طارق طهطاوي، تزوجت من قبل من رجل الأعمال رضا الجوهري عام 2019، وانفصلت عن “الجوهري” وهي في عمر الـ 24 عامًا.

ذاع صيتها بعد بعد ظهورها في برنامج the blind date show، وظهرت كموديل مع المطرب المعروف عزيز مرقة في أغنية “مجنناني”، وعملت كمذيعة في عديد من المحطات الإذاعية.

تقدم حاليًا برنامج “كلاكيت” المذاع على “نجوم إف إم”، بدأت العلاقة بين لينا الطهطاوي وزوجها البلوجر محمد فرج بعد مشاركتهما في تقديم أحد البرامج.