الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"جوانا أحلام".. مصر تدعم أطفال غزة بصوت "محمد الشرنوبي"

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

قدمت الدولة المصرية دعما للقضية الفلسطينية، على المستوى السياسي والشعبوي، ولم تتخل يوما منذ اللحظة الأولى عن دعم أشقائها في فلسطين، وخاصة الأطفال منهم والنساء وهم مستهدفون من قبل قوات الاحتلال.

ومن هذا المنطلق، أهدى الفنان محمد الشرنوبي أغنية "جوانا أحلام"، لأطفال غزة بعد سقوط آلاف الأطفال بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد أغنية "جوانا أحلام"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وتقول كلمات الأغنية: فيه طفل كبر قبل أوانه.. لقى نار ورصاص وحروب حواليه.. بدّل رسوماته وألوانه ورماد الحرب مغطي عليه.. صورته لا يمكن ننساها في يوم.. نفضة قلبه ورعشة جسمه.. رغم اللي بيحصل بكره يقوم.. غزة هتفضل بيته واسمه.. جوانا أحلام العالم كله يعيش في سلام.. جوانا أحلام طفولتنا تكون أجمل أيام.. من غير عنف ولا بيوت تتهد ولا نور الشمس بنار يتسد.. خلونا نعيش طفولتنا بجد.. منشوفش حروب وعنينا تنام.


والجدير بالذكر أن مدينة رفح الحدودية وخان يونس جنوبي قطاع غزة، شهدت قتالا عنيفا في وقت متأخر من يوم أمس، حيث تزامن القتال مع زيارة بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط إلى مصر التي تقود جولة جديدة من المفاوضات من أجل الإفراج عن المحتجزين وتطبيق هدنة جديدة في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

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