مصر تقود جولة مفاوضات جديدة قبل رمضان.. وإسرائيل تواصل جرائمها فى رفح

شهدت مدينة رفح الحدودية وخان يونس جنوبي قطاع غزة، قتالا عنيفا في وقت متأخر من يوم أمس، حيث تزامن القتال مع زيارة بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط إلى مصر التي تقود جولة جديدة من المفاوضات من أجل الإفراج عن المحتجزين وتطبيق هدنة جديدة في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

مساع مصرية أمريكية لعقد هدنة في غزة قبل رمضان

وبحسب الوكالة، فقد أرسل البيت الأبيض مبعوثه إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك لاستئناف المحادثات التي تضم وسطاء وحماس، بعد يوم من قيام الولايات المتحدة بعرقلة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت الوكالة، أن الولايات المتحدة ومجموعة من الدول العربية على رأسها مصر تعمل على وضع خطة سلام طويلة الأمد تتضمن جدولًا زمنيًا لإقامة دولة فلسطينية.

وكان ماكجورك، منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موجودا في مصر في إطار الجهود المبذولة للمضي قدما في صفقة المحتجزين، قبل رحلته إلى إسرائيل يوم الخميس.

وقالت حماس إن زعيمها إسماعيل هنية موجود بالفعل في القاهرة لإجراء محادثات.

وقال جانتس إن هناك جهودا للترويج لخطة جديدة لإعادة الرهائن ونحن نرى العلامات الأولى التي تشير إلى إمكانية التقدم في هذا الاتجاه.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر: "نريد أن نرى اتفاقًا بشأن المحتجزين يضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، حيث يمكننا إخراج المحتجزين والحصول على المساعدة الإنسانية".

واقترحت مصر وقطر خطة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل وحماس فشلتا حتى الآن في الاتفاق على اتفاق.

وتصاعد القلق العالمي بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية الخطيرة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أدى القتال والفوضى مرة أخرى إلى توقف تسليم المساعدات المتفرقة للمدنيين اليائسين في غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة على شفا المجاعة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه اضطر إلى وقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة بسبب "الفوضى الكاملة والعنف"- وهي خطوة وصفتها حماس بأنها "عقوبة الإعدام".

واستمر المزيد من الضربات الإسرائيلية في قصف غزة، حيث قُتل 118 شخصًا خلال الساعات الماضية، التي شهدت استئناف المفاوضات، ليتجاوز عدد الشهداء في القطاع المحاصر أكثر من 29 ألف شهيد فلسطيني.

وقال عبد الرحمن محمد جمعة إنه فقد عائلته في غارات جوية على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وتابع: "زوجتي ملقاة في الشارع، ثم رأيت رجلًا يحمل جثة صغيرة مغطاة وركضت نحوه و... حملتها، وأدركت أنها ابنتي".

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن المخاوف تتركز على مدينة رفح المكتظة، حيث يعيش 1.4 مليون شخص الآن في ملاجئ مزدحمة وخيام مؤقتة خوفا من هجوم من القوات البرية الإسرائيلية القريبة.

وحفر الفلسطينيون في رفح المزيد من القبور في الرمال بعد ضربات جديدة يوم الأربعاء، وحملت الجثث المكفنة على عربات تجرها الحمير.

وأصبح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز آخر من دعا إلى ضبط النفس الإسرائيلي في رفح، حيث قال للصحفيين خلال رحلة إلى المغرب إن الهجوم البري سيكون "كارثة".

وقال بيني جاجنتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، إن العملية في رفح ستبدأ بعد إجلاء السكان، رغم أن إسرائيل لم تقدم المزيد من التفاصيل بعد عن وجهة المدنيين.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بشدة منذ هجوم أكتوبر، وشنت غزوا بريا شهد تقدم القوات والدبابات من الشمال نحو الجنوب، وتم تدمير مساحات شاسعة من الأراضي بالكامل، ويكافح العديد من الأشخاص للعثور على الإمدادات الأساسية.

وقالت إحدى الورش في رفح إنها تنتج حفاضات مؤقتة يدويًا باستخدام القطن الطبي والشاش وقماش معاطف المختبرات لكنها حذرت من أن قدرتها غير كافية لتلبية الطلب.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على منزل يؤوي موظفي منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم في منطقة المواصي على ساحل غزة، ما أدى إلى مقتل زوجة أحد الموظفين وزوجة ابنه وإصابة 6 آخرين.

وأدانت المنظمة الطبية الخيرية الهجوم "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إن الرصاص أطلق أيضًا على مبنى منظمة أطباء بلا حدود الذي يحمل علامة واضحة، حيث كان 64 شخصًا يحتمون به.

ووصف رئيس منظمة الصحة العالمية الوضع في غزة بأنه "غير إنساني"، قائلا إن المنطقة أصبحت "منطقة موت".