الجمعة 10 مايو 2024
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الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

الاستعلام عن تأشيرة
الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

يبحث الكثير عبر محركات الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز، وذلك من خلال منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية التي تعمل على خدمة معرفة كافة المعلومات عن التأشيرة بدون إهدار للوقت والجهد والمال لتسهيل الإجراءات على الوافدين والزائرين.

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كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز.. أنواع التأشيرات السعودية

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

نعرض في السطور التالية كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية لتسهيل الإجراءات على الوافدين والزائرين للمملكة العربية السعودية دون الحاجة للذهاب إلى مباني الهيئات الحكومية والتعامل المباشر مع الموظفين حيث تتلخص فيما يلي:-

  • الدخول عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع.
  • إدخال كافة البيانات الازمة عن المتقدم للحصول على تأشيرة السفر إلى المملكة العربية السعودية.
  • تسجيل رقم جواز السفر.
  • الضغط على أيقونة إجراء البحث.
  • تظهر على الشاشة المعلومات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن التأشيرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التسجيل في منصة وزارة الخارجية السعودية من خلال هذا الرابط هنا.
تحديد نوع الاستعلام في طلب التأشيرة.
إدخال رقم الهوية في المكان المخصص لها.
إدخال الرمز الذي يظهر والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
الضغط على زر استعلام.

كيفية تمديد صلاحية التأشيرة

لكي يمكن تمديد صلاحية جواز السفر لابد وأن يكون ساري لمدة 6 أشهر على الأقل ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالشخص المتقدم.
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
من القائمة التي تظهر يتم الضغط على خدمات المقيمين.
الضغط على أيقونة البحث وإدخال رقم الإقامة ومن ثم الضغط على زر بحث.
الضغط على كلمة عرض فتظهر التأشيرة ومن ثم اختيار تمديد التأشيرة.
يتم سداد رسوم التأشيرة وبعد ذلك يتم تمديدها.

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