5 نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات
يرصد موقع “الدستور” في إنفوجراف نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات، وذلك مع بدء موسم الامتحانات بكافة المراحل التعليمية، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:
5 نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات
1 - الجلوس بمفردك في غرفتك وتجهيز أدواتك وتحضير خطة للمذاكرة.
2 - أترك الهاتف والتليفزيون حتى لا تفقد تركيزك فكل دقيقة ثمينة بالنسبة لك.
3 - استخدم الأقلام الملونة لتحديد ما قمت بمراجعته ومذاكرته فهذا سيساعدك على تثبيت المعلومة.
4 - ترتيب المواد حسب درجة صعوبتها ووضع وقت محدد لمذاكرتها، حتى يسهل عليك إنجازها.
5 - لا تفرط في النوم أو تقلل النوم، كما يجب أن تلتزم بجدول نوم حتى لا تشعر بالنعاس.