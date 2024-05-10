الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

5 نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات

مذاكرة الامتحانات
مذاكرة الامتحانات بالمنزل

يرصد موقع “الدستور” في إنفوجراف نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات، وذلك مع بدء موسم الامتحانات بكافة المراحل التعليمية، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

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استشارى نفسى يقدم نصائح للطلاب لتجاوز خوف الامتحانات

5 نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات

1 - الجلوس بمفردك في غرفتك وتجهيز أدواتك وتحضير خطة للمذاكرة.

2 - أترك الهاتف والتليفزيون حتى لا تفقد تركيزك فكل دقيقة ثمينة بالنسبة لك.

3 - استخدم الأقلام الملونة لتحديد ما قمت بمراجعته ومذاكرته فهذا سيساعدك على تثبيت المعلومة.

4 - ترتيب المواد حسب درجة صعوبتها ووضع وقت محدد لمذاكرتها، حتى يسهل عليك إنجازها.

5 - لا تفرط في النوم أو تقلل النوم، كما يجب أن تلتزم بجدول نوم حتى لا تشعر بالنعاس.

نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات موسم الامتحانات المراحل التعليمية نصائح للطلاب

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