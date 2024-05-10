يرصد موقع “الدستور” في إنفوجراف نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات، وذلك مع بدء موسم الامتحانات بكافة المراحل التعليمية، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

5 نصائح لتهيئة المنزل لمذاكرة الامتحانات

1 - الجلوس بمفردك في غرفتك وتجهيز أدواتك وتحضير خطة للمذاكرة.

2 - أترك الهاتف والتليفزيون حتى لا تفقد تركيزك فكل دقيقة ثمينة بالنسبة لك.

3 - استخدم الأقلام الملونة لتحديد ما قمت بمراجعته ومذاكرته فهذا سيساعدك على تثبيت المعلومة.

4 - ترتيب المواد حسب درجة صعوبتها ووضع وقت محدد لمذاكرتها، حتى يسهل عليك إنجازها.

5 - لا تفرط في النوم أو تقلل النوم، كما يجب أن تلتزم بجدول نوم حتى لا تشعر بالنعاس.