يُصيب الجهاز الهضمي.. مالا تعرفه عن أنواع مرض كرون؟

يعرف عن مرض كرون نوع بأنه مرض التهاب الأمعاء، يؤثرعلى أي منطقة في الجهاز الهضمي، من الفم إلى فتحة الشرج، ولكن الالتهاب يحدث عادة في اللفائفي، واللفائفي هو نهاية الأمعاء الدقيقة، يعد ألم البطن والإسهال والتعب وفقدان الوزن من الأعراض الشائعة لمرض كرون، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

أنواع مرض كرون

يمكن أن يؤثر مرض كرون على أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي وهناك 5 أنواع من مرض كرون، بما في ذلك:

1 - التهاب اللفائفي والقولون: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا، يؤثر على نهاية الأمعاء الدقيقة والقولون. القولون الخاص بك هو أطول جزء من الأمعاء الغليظة.

2 - التهاب اللفائفي: يؤثر هذا فقط على نهاية الأمعاء الدقيقة.

3 - مرض كرون المعدي الإثنا عشري: يسبب التهابًا في المعدة، كما أنه يؤثر على الاثني عشر الخاص بك، الاثني عشر هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

4 - التهاب الصائم: يسبب هذا التهابًا في الصائم، الصائم هو جزء من النصف العلوي من الأمعاء الدقيقة.

5 - التهاب القولون (الورم الحبيبي) كرون: يسبب هذا التهابًا في القولون.

أعراض مرض كرون

تعتمد الأعراض على نوع مرض كرون وتختلف بين الأشخاص، وقد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض كرون من فترات من الهدوء عندما لا تظهر عليهم أي أعراض، تحدث التوهجات عندما تتفاقم الأعراض.

تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كرون ما يلي:

1 - إسهال.

2 - تشنجات.

3 - وجع بطن.

4 - فقدان الوزن.

5 - فقر دم.

6 - احمرار العين.

7 - ألم في العين.

8 - تعب.

9 - حمى.

10 - الم المفاصل.

11 - غثيان.

12 - فقدان الشهية.

13 - نتوءات حمراء تتشكل تحت الجلد.

14 - براز دموي.

15 - ألم أو تصريف حول فتحة الشرج.

16 - حصى الكلى.