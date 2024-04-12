منها مخلل الملفوف.. 3 أطعمة مخمرة تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المخمرة في الحفاظ على ميكروبيوم صحي في الأمعاء ، فإن وجود مجموعة متنوعة من البكتيريا في الجهاز المعوي لا يدعم عملية الهضم المنتظمة فحسب، بل تم ربطه أيضًا بكل شيء بدءًا من تحسين الحالة المزاجية والتحكم في نسبة السكر في الدم إلى تقليل مخاطر الحساسية وتحسين وظائف المناعة.

طبيعة عملية التخمر

وبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، تشمل الأطعمة المخمرة تلك المصنوعة من بكتيريا حية نشطة أو تحتوي عليها، فيحدث التخمر عندما تقوم البكتيريا أو الخميرة التي قد تحدث بشكل طبيعي أو تضاف أثناء المعالجة، بتكسير السكريات الطبيعية في الأطعمة، فينتج عن هذا التحلل مركبات جديدة مثل الكحول وثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك.

أفضل الأطعمة المخمرة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي

تشير الأبحاث إلى أن تضمين الأطعمة المخمرة بانتظام في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تنويع البكتيريا الصحية في أمعائك، فيما يلي أفضل الأطعمة المخمرة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

مخلل الملفوف

لقد تم استهلاك مخلل الملفوف عبر الثقافات لعدة قرون، يُعد مخلل الملفوف غذاءً أساسيًا في كل من المطبخ الأوروبي والآسيوي، وهو مصدر رائع للثقافات الحية والنشيطة - طالما أنه لم يتم بسترته، أي ملفوف مخلل تم بسترته لا يحتوي على ميكروبات صحية، لأن التسخين يقتل البكتيريا المفيدة الموجودة في الملفوف، عادة ما يتم تبريد مخلل الملفوف الذي يحتوي على مزارع حية ونشطة، وليس على الرفوف، يحتوي مخلل الملفوف على فيتامينات C وK ويتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات.

تعتبر الخضروات الصليبية مثل الملفوف أيضًا مصادر رائعة للسولفورافان، وهو مركب يبدو أن له خصائص قوية مضادة للسرطان.

كومبوتشا

كومبوتشا هو مشروب غازي ومخمر يتم تصنيعه من خلال الجمع بين الشاي، فنظرًا لأن الشاي مصدر قوي لمضادات الأكسدة، فمن المحتمل أن يحتوي الكمبوتشا على مغذيات نباتية مفيدة تسمى المواد الكيميائية النباتية ومع ذلك، على الرغم من شعبيته، فإن الدراسات التي تؤكد فوائد الكمبوتشا الصحية للأمعاء لا تزال محدودة.

من المؤكد أن اختيار الكمبوتشا بدلًا من البدائل مثل الصودا هو مقايضة مفيدة، لكن عليك أن تعلم أن الكمبوتشا تحتوي على السكر أيضًا، إذا كنت تراقب كمية السكر المضافة لديك، ففكر في خلط الكمبوتشا مع المياه الغازية للحصول على حلاوة أقل.

كما يحتوي الكمبوتشا على كميات ضئيلة من الكحول، والذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي عن طريق عملية التخمير. يمكن أن يصل محتوى الكحول من حيث الحجم (ABV) إلى 0.5%، ولكن قد يظل الأمر مهمًا بالنسبة لك إذا تجنبت الكحول لأسباب شخصية أو طبية أو دينية.

الكيمتشي

يعتبر الكيمتشي عنصرًا أساسيًا في المطبخ الكوري، وهو شكل آخر من أشكال الملفوف المخمر. عادة ما يتم إعداد هذا الطبق الجانبي من مكونات أكثر من مخلل الملفوف. تشمل التركيبات الشائعة ملفوف نابا والفجل والملح والماء والسمك أو صلصة الصويا والثوم والبصل والزنجبيل والفلفل الأحمر.