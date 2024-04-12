الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

منها مخلل الملفوف.. 3 أطعمة مخمرة تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء

جريدة الدستور

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المخمرة في الحفاظ على ميكروبيوم صحي في الأمعاء ، فإن وجود مجموعة متنوعة من البكتيريا في الجهاز المعوي لا يدعم عملية الهضم المنتظمة فحسب، بل تم ربطه أيضًا بكل شيء بدءًا من تحسين الحالة المزاجية والتحكم في نسبة السكر في الدم إلى تقليل مخاطر الحساسية وتحسين وظائف المناعة. 

طبيعة عملية التخمر

وبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، تشمل الأطعمة المخمرة تلك المصنوعة من بكتيريا حية نشطة أو تحتوي عليها، فيحدث التخمر عندما تقوم البكتيريا أو الخميرة  التي قد تحدث بشكل طبيعي أو تضاف أثناء المعالجة، بتكسير السكريات الطبيعية في الأطعمة، فينتج عن هذا التحلل مركبات جديدة مثل الكحول وثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك.

أفضل الأطعمة المخمرة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي

تشير الأبحاث إلى أن تضمين الأطعمة المخمرة بانتظام في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تنويع البكتيريا الصحية في أمعائك، فيما يلي أفضل الأطعمة المخمرة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

مخلل الملفوف 

لقد تم استهلاك مخلل الملفوف عبر الثقافات لعدة قرون، يُعد مخلل الملفوف غذاءً أساسيًا في كل من المطبخ الأوروبي والآسيوي، وهو مصدر رائع للثقافات الحية والنشيطة - طالما أنه لم يتم بسترته، أي ملفوف مخلل تم بسترته لا يحتوي على ميكروبات صحية، لأن التسخين يقتل البكتيريا المفيدة الموجودة في الملفوف، عادة ما يتم تبريد مخلل الملفوف الذي يحتوي على مزارع حية ونشطة، وليس على الرفوف، يحتوي مخلل الملفوف على فيتامينات C وK ويتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات.

تعتبر الخضروات الصليبية مثل الملفوف أيضًا مصادر رائعة للسولفورافان، وهو مركب يبدو أن له خصائص قوية مضادة للسرطان.

 كومبوتشا

كومبوتشا هو مشروب غازي ومخمر يتم تصنيعه من خلال الجمع بين الشاي، فنظرًا لأن الشاي مصدر قوي لمضادات الأكسدة، فمن المحتمل أن يحتوي الكمبوتشا على مغذيات نباتية مفيدة تسمى المواد الكيميائية النباتية ومع ذلك، على الرغم من شعبيته، فإن الدراسات التي تؤكد فوائد الكمبوتشا الصحية للأمعاء لا تزال محدودة.

من المؤكد أن اختيار الكمبوتشا بدلًا من البدائل مثل الصودا هو مقايضة مفيدة، لكن عليك أن تعلم أن الكمبوتشا تحتوي على السكر أيضًا، إذا كنت تراقب كمية السكر المضافة لديك، ففكر في خلط الكمبوتشا مع المياه الغازية للحصول على حلاوة أقل. 

كما يحتوي الكمبوتشا على كميات ضئيلة من الكحول، والذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي عن طريق عملية التخمير. يمكن أن يصل محتوى الكحول من حيث الحجم (ABV) إلى 0.5%، ولكن قد يظل الأمر مهمًا بالنسبة لك إذا تجنبت الكحول لأسباب شخصية أو طبية أو دينية.

 الكيمتشي

يعتبر الكيمتشي عنصرًا أساسيًا في المطبخ الكوري، وهو شكل آخر من أشكال الملفوف المخمر. عادة ما يتم إعداد هذا الطبق الجانبي من مكونات أكثر من مخلل الملفوف. تشمل التركيبات الشائعة ملفوف نابا والفجل والملح والماء والسمك أو صلصة الصويا والثوم والبصل والزنجبيل والفلفل الأحمر.

الاطعمة المخمرة تساعد فى الحفاظ صحة الأمعاء أم لا تناول الأطعمة المخمرة الأمعاء ميكروبيوم صحي في الأمعاء

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

كتم نفسها بشال.. نهاية مأساوية لربة منزل في غرفة نومها بالبحيرة فما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة