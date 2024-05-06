بالخطوات.. طريقة عمل كعكة شم النسيم

تبحث الأمهات عن طريقة عمل كعكة شم النسيم لإدخال السرور والبهجة في المنزل، ومن خلال "الدستور" يمكنك تحضير كعكة شم النسيم بخطوات بسيطة وبأقل المكونات، وإليكي التفاصيل في السطور التالية:

طريقة عمل كعكة البرتقال في شم النسيم بالخطوات

سخني الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية)، استخدمي صواني كيك دائرية مقاس 8 بوصات، ودهنها بالطحين.

في كوب نمزج الحليب مع 1/2 كوب من عصير البرتقال والزيت والبيض المخفوق و1 و1/2 ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال، ثم نتركه المزيج يسترح قليلًا.

ينخل الدقيق والملح والبيكنج بودر في وعاء كبير، اخلطي السكر، اصنعي فجوة في الوسط واسكبي خليط الحليب، يقلب حتى يمتزج جيدًا.

2 كوب دقيق ورشة ملح.

2 بيضة.

1 ملعقة فانيليا.

1 كوب حليب.

0.25 كوب سمن.

0.5 كوب سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة صغيرة سكر.

0.5 كوب ماء دافئ.

الخطوات

1 - ذوبي السكر والخميرة في الماء الدافىء، ثم ضيفي قليل من الدقيق إلى الخميرة حتى تتكون عجينة سائلة واتركيها في مكان دافىء لتتخمر.

2 - احضري وعاء وضعي الدقيق وذرة الملح ثم اضيفي السكر، السمن الذائب، الحليب الدافىء، البيض المخفوق والفانيليا، ثم ضيفي إليهم الخميرة السابقة واعجني جيدًا.

3 - اتركي العجينة في مكان دافىء للتخمر.

4 - قطعي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم واحشي كل واحدة بأي نوع من أنواع الحشو المفضلة لديكِ.

5 - احضري صينية مغلفة بورق الزبدة، وضعي الكرات بحيث تتركي مسافة بين كل كرة وأخرى واتركيها لتتخمر.

6 - ادهني الوجه بالبيض المخفوق، ثم رشيها بالسكر.

7 - ادخليها في فرن حار لمدة 15 دقيقة حتى يحمر الوجه وتنضج ثم قدميها، ويمكن إضافة القليل من المربى في الوجه.