الشوط الأول.. منتخب العراق يتأخر أمام فيتنام في كأس آسيا

تأخر منتخب العراق أمام فيتنام بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد جاسم بن حمد في السد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب فيتنام سجل هدفًا في الدقيقة 18 عن طريق زيد تحسين بالخطأ في مرمى العراق، لكن تم إلغائه بسبب تدخل لاعب المنتخب الفيتنامي المتسلل في اللعبة.

واستطاع بوي هوانج فيت أنه من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الفيتنامي في الدقيقة 42 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فان كانج كاوت من الجهة اليسرى.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه فان كانج كاوت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تدخله القوي على لاعب العراق ليترك فريقه منقوص العدد.

يُذكر أن منتخب العراق ضمن التأهل إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة، بعد فوزه على اليابان وإندونيسيا.