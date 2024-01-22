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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب فلسطين: مباراة هونج كونج مصيرية وهدفنا إسعاد الشعب الفلسطيني

فلسطين ضد الامارات
فلسطين ضد الامارات

تحدث التونسي مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ هونج كونج، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

ويلتقي منتخب فلسطين مع منتخب هونج كونج، غدا الثلاثاء، على ملعب (عبدالله بن خليفة) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من البطولة القارية، المقامة حاليا في قطر.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، حيث خسر برباعية مقابل هدف أمام إيران، قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع نظيره الإماراتي في الجولة الثانية.

وقال دبوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المباراة، إن مواجهة الغد ستكون مهمة ومصيرية لمنتخبه الذي سيواجه منتخبا متطورا، معربا عن أمله في تحقيق النتيجة التي يتطلع إليها، ومؤكدا العزم على تحقيق الفوز لإسعاد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "ندرك أن المباراة ستكون صعبة جدا... لدينا خيارات كثيرة على صعيد الهجوم وتأثرنا ببعض الإصابات، الذي كان غيابه خسارة كبيرة بالنسبة لنا في البطولة، لكننا رغم ذلك سنواصل مشوارنا وتركيزنا على المباراة الثالثة الحاسمة والمصيرية".

وتابع: "منتخب هونج كونج متطور وأسلوب لعبه من خلال الضغط العالي وإجبار المنتخب المنافس على التراجع لم يتغير، وأدرك أن المباراة ستكون صعبة، والتسجيل في وقت مبكر يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على اللاعبين ويجعلهم يلعبون بشكل أفضل، ونتمنى أن يكون هذا السيناريو في مباراة الغد".

وأوضح دبوب أن كل مباراة يخوضها منتخبه في البطولة تمنحه ثقة أكبر، مشيرا إلى أن اللاعبين أصبحت لديهم تجربة وخبرة في مثل هذه المواجهات التي تحتاج جهدا بدنيا كبيرا، وكذلك تركيزا عاليا.

ويتصدر منتخب إيران الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الإمارات، فيما يتذيل منتخب هونج كونج الترتيب بلا نقاط.

 وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

مكرم دبوب فلسطين منتخب فلسطين هونج كونج كأس آسيا 2023

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