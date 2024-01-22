منتخب قطر يهزم الصين بهدف الهيدوس فى كأس آسيا 2023

فاز منتخب قطر على الصين بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاذ خليفة الدولي، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب قطر بدأ المباراة بتشكيل مكون من العناصر البديلة، بعد ضمانه التأهل كمتصدر عن مجموعته، لكنه ومع ذلك استحوذ على مجريات اللعب.

واستطاع حسن الهيدوس قائد "العنابي"، تسجيل هدف الانتصار للقطريين في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء، من متابعة لتمرير أكرم عفيف، ليهدي بلاده نقاط الانتصار.

الانتصار رفع رصيد المنتخب القطري إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد الصين عند نقطتين في المركز الثالث، لتتعقد فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، في انتظار نتائج بقية المجموعات لتحديد ما إذا يمكنه التأهل كأحد أفضل ثوالث أم لا.