الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

منتخب المغرب
منتخب المغرب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة  كأس الأمم الإفريقية 2023، وتحديدا دور الـ16، الذي يشهد صدمات قوية للغاية، ومباريات أكثر سخونة وندية وإثارة يصعب التكهن بنتائجها نظرا لقوة الفرق المتأهلة.

موعد مباريات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد مباريات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر جميع قنواتها، ويصاحب كل مباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة السابقين.

مواعيد مباريات دور الـ16 فى بطولة الأمم الإفريقية 2024

تنطلق مباريات دور الـ16 في بطولة الأمم الأفريقية 2023، بعد غد السبت الموافق 27 يناير الجاري، وتستمر فعاليتها حتى الثلاثاء المقبل الموافق 30 من الشهر الحالي، حيث تقام هذه المواجهات على مدار أربعة أيام متتالية.

السبت 27 يناير 2024

أنجولا & ناميبيا.. السابعة مساء (ملعب السلام الوطني).

نيجيريا & الكاميرون.. العاشرة مساء (ملعب فيليكس هوفويت بوانيي).

الأحد 28 يناير 2024

غينيا الأستوائية & غينيا.. السابعة مساء (ملعب الحسن واتارا).

مصر & الكونغو الديمقراطية.. العاشرة مساء (ملعب لاورينت بوكو).

الأثنين 29 يناير 2024

الرأس الأخضر & موريتانيا.. السابعة مساء (ستاد فيليكس هوفويت بوانيي).

السنغال & كوت ديفوار.. العاشرة مساء (ستاد شارليس كونان باني).

الثلاثاء 30 يناير 2024

مالي & بوركينا فاسو.. السابعة مساء (ستاد أمادو جون كوليبالي).

المغرب & جنوب إفريقيا.. العاشرة مساء (ستاد لاورينت بوكو).

تردد القنوات الناقة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

تردد القنوات بى ان سبورتس والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة الافريقية

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجاهرتز) 12604

يجب ضبط معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

يجب ضبط معدّل تصحيح الخطأ 2/3

يجب ضبط إشارة إرسال البث DVB-S2

 تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات:

يجب ضبط 11054 أفقي

 يجب ضبط 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 

11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 

12604 أفقي، 27500، 3/4

يجب ضبط تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 

11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

يجب ضبط التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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موعد نهائى كأس أمم افريقيا 2024

من المقرر إقامة المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية "2024"، يوم 11 فبراير المقبل.

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أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مهمة تنظيم النسخة رقم 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة "2025"، إلى المغرب.

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