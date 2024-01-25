مباراة مصر والكونغو.. مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية

عقب انتهاء منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، أصبح البحث عن مواعيد الأدوار التالية، وتحديدا منافسات دور الـ16 من العرس القاري، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بصفة عامة والقارة السمراء بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل، خلال الساعات الماضية.

دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2023

يأتي ذلك، بعد معرفة وتحديد هوية الفريق المتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية "كان 2023"، والذي يواجه المنتخب الوطني الأول “الفراعنة”، بالإضافة إلى المفاجآت المدوية الكثيرة التي حدثت خلال مرحلة المجموعات، وما ترتب عليها من إقصاء بعض الفرق الكبيرة المرشحة لحصد النسخة رقم 34 من الأميرة السمراء.

وتنطلق منافسات دور الـ16 “كان 2023”، السبت المقبل وتنتهي الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير الجاري، حيث تقام على مدار أربعة أيام متواصلة.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2023

يرصد لكم الـ"الدستور" في السطور التالية، مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2023 والقنوات الناقلة للعرس القاري

السبت 27 يناير 2024

أنجولا & ناميبيا.. السابعة مساء (ملعب السلام).

نيجيريا & الكاميرون.. العاشرة مساء (ملعب فيليكس هوفويت بوانيي).

الأحد 28 يناير 2024

غينيا & غينيا الأستوائية.. السابعة مساء (ملعب الحسن واتارا).

مصر & الكونغو الديمقراطية.. العاشرة مساء (ملعب لاورينت بوكو).

الاثنين 29 يناير 2024

الرأس الأخضر & موريتانيا.. السابعة مساء (ستاد فيليكس هوفويت بوانيي).

السنغال & كوت ديفوار.. العاشرة مساء (ستاد شارليس كونان باني).

الثلاثاء 30 يناير 2024

مالي & بوركينا فاسو.. السابعة مساء (ستاد أمادو جون كوليبالي).

المغرب & جنوب إفريقيا.. العاشرة مساء (ستاد لاورينت بوكو).

القنوات الناقلة لمنافسات دور الـ16 "كان 2023"

تنقل جميع مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، في نسختها رقم 34، عبر كافة شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع مباريات "كان 2023" بالكامل، بداية من دور المجموعات، الذي انتهت فعاليته رسميا أمس الأربعاء، مرورا بالأدوار الأقصائية، التي تبدأ السبت المقبل 27 يناير الجاري، ثم ربع النهائي ونصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية من العرس القاري، والمقرر له يوم 11 فبراير المقبل، داخل منطقة الشرق الأوسط.