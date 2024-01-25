الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة مصر والكونغو.. مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

عقب انتهاء منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، أصبح البحث عن مواعيد الأدوار التالية، وتحديدا منافسات دور الـ16 من العرس القاري، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بصفة عامة والقارة السمراء بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل، خلال الساعات الماضية.

 دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2023

يأتي ذلك، بعد معرفة وتحديد هوية الفريق المتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية "كان 2023"، والذي يواجه المنتخب الوطني الأول “الفراعنة”، بالإضافة إلى المفاجآت المدوية الكثيرة التي حدثت خلال مرحلة المجموعات، وما ترتب عليها من إقصاء بعض الفرق الكبيرة المرشحة لحصد النسخة رقم 34 من الأميرة السمراء.

وتنطلق منافسات دور الـ16 “كان 2023”، السبت المقبل وتنتهي الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير الجاري، حيث تقام على مدار أربعة أيام متواصلة.

 مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2023

يرصد لكم الـ"الدستور" في السطور التالية،  مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2023 والقنوات الناقلة للعرس القاري

السبت 27 يناير 2024

أنجولا & ناميبيا.. السابعة مساء (ملعب السلام).

نيجيريا & الكاميرون.. العاشرة مساء (ملعب فيليكس هوفويت بوانيي).

الأحد 28 يناير 2024

غينيا & غينيا الأستوائية.. السابعة مساء (ملعب الحسن واتارا).

مصر & الكونغو الديمقراطية.. العاشرة مساء (ملعب لاورينت بوكو).

الاثنين 29 يناير 2024

الرأس الأخضر & موريتانيا.. السابعة مساء (ستاد فيليكس هوفويت بوانيي).

السنغال & كوت ديفوار.. العاشرة مساء (ستاد شارليس كونان باني).

الثلاثاء 30 يناير 2024

مالي & بوركينا فاسو.. السابعة مساء (ستاد أمادو جون كوليبالي).

المغرب & جنوب إفريقيا.. العاشرة مساء (ستاد لاورينت بوكو).

ثيمبا زوانى رجل مباراة جنوب إفريقيا وتونس فى كأس الأمم 2023

رسميًا.. القادرى يرحل عن قيادة منتخب تونس بعد الخروج من كأس الأمم

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

مواعيد مباريات الغد الخميس في كأس الأمم والبطولات المحلية والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمنافسات دور الـ16 "كان 2023"

تنقل جميع مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، في نسختها رقم 34، عبر كافة شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع مباريات "كان 2023" بالكامل، بداية من دور المجموعات، الذي انتهت فعاليته رسميا أمس الأربعاء، مرورا بالأدوار الأقصائية، التي تبدأ السبت المقبل 27 يناير الجاري، ثم ربع النهائي ونصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية من العرس القاري، والمقرر له يوم 11 فبراير المقبل، داخل منطقة الشرق الأوسط.

كأس أمم إفريقيا 2024 مواعيد مباريات دور الـ16 كان 2023 مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بطولة أمم إفريقيا 2024 قمة السنغال وكوت ديفوار القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024 كأس أمم إفريقيا 2023 القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2023

مواد متعلقة

خروج تونس والجزائر وتراجع التهديف أهم ظواهر الجولة الثالثة فى الأمم الإفريقية

منتخب المغرب يتقدم باستئناف على قرار إيقاف الركراكى 4 مباريات

منتخب ناميبيا يتأهل لثمن نهائى أمم إفريقيا بالتعادل مع مالى

أمم إفريقيا: CAF يقرر إيقاف مدرب المغرب وليد الركراكى 4 مباريات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة