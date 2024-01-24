الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الغد الخميس في كأس الأمم والبطولات المحلية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد
مواعيد مباريات الغد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الخميس 25-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الغد الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات الغد، مباراة الأردن ضد البحرين، ومباراة منتخب السعودية ضد تايلاند في كأس أمم آسيا، ومباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، بجانب مباراة بورنموث ضد سوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

 مواعيد مباريات الغد في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة كوريا الجنوبية ضد ماليزيا في كأس أمم آسيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 2.

- مباراة الأردن ضد البحرين في كأس أمم آسيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

- مباراة قيرجيزستان ضد عمان في كأس أمم آسيا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 2.

- مباراة السعودية ضد تايلاند في كأس أمم آسيا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

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اليوم.. تونس تتمسك بآخر آمال التأهل في كأس الأمم الإفريقية

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المغرب تسعى لحسم الصدارة أمام زامبيا بكأس أمم إفريقيا

مواعيد مباريات الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- مباراة بورنموث ضد سوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات الغد في كأس ملك إسبانيا

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في كأس ملك إسبانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الغد في الدوري التركي

- مباراة سامسون سبور ضد قيصري سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة تشايكور ريزا سبور ضد طرابزون سبورفي الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة جالطة سراي ضد إسطنبول سبورفي الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة اشبيلية اتلتيكو مدريد كأس أمم آسيا كاس الاتحاد الانجليزي كاس ملك اسبانيا

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