الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. القادرى يرحل عن قيادة منتخب تونس بعد الخروج من كأس الأمم

جلال القادري
جلال القادري

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس رحيله عن منصبه بعد توديع كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار من الدور الأول.

قال القادري عقب التعادل السلبي مع جنوب إفريقيا مساء الأربعاء: "قدر الله وما شاء فعل، لقد كان هدفنا واضحا وهو الوصول للدور قبل النهائي على الأقل".

أضاف مدرب تونس عبر قناة (بي إن سبورتس) "كان لدي ثقة في تحقيق نتائج أفضل ولكن لم يحالفنا التوفيق ونتحمل المسئولية".

وبسؤاله هل مباراة منتخب جنوب إفريقيا هي الأخيرة له مع نسور قرطاج، أجاب جلال قادري "نعم هذا قراري ووفقا لتعاقدي الذي يشترط الوصول للدور قبل النهائي".

وبرر جلال قادري الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا بسبب معاناة الفريق هجوميا؛ بسبب افتقاد السرعة والحلول المهارية وتراجع معدل مشاركات اللاعبين مع أنديتهم.

واستدرك المدرب التونسي "لا أريد القسوة على اللاعبين لأنهم بذلوا أقصى جهد ممكن لديهم وحاولنا قدر الإمكان تجهيزهم بدنيا ولكن الخسارة أمام ناميبيا في الجولة الأولى أثرت علينا ذهنيا ومعنويا".

وأتم جلال قادري تصريحاته "لقد قدمنا أداء أفضل أمام مالي في الجولة الثانية وكنا الأقرب للفوز أمام جنوب إفريقيا لقد اجتهدنا قدر الإمكان والتزم اللاعبون وللأسف لم يحالفنا التوفيق ويبقى الأهم أنني راض عن مشواري مع الفريق".

وودع منتخب تونس الدور الأول بتذيله المجموعة الخامسة برصيد نقطتين فقط بعد تعادلين مع مالي وجنوب إفريقيا وخسارة أمام ناميبيا.

في المقابل، تصدر مالي المجموعة برصيد خمس نقاط خلفه جنوب إفريقيا في الوصافة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ناميبيا التي تأهلت ضمنت أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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