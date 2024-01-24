تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية يشهد اهتمامًا متزايدًا في الساعات الأخيرة، من قبل عشاق الرياضة على "جوجل" ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يبحثون عن تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية، وتتميز القناة بنقلها للعديد من المباريات والبطولات الرياضية، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخة الحالية المقامة بدولة كوت ديفوار.

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

وتمتلك القناة المغربية حقوق بث العديد من البطولات المحلية والقارية، بما في ذلك كأس الأمم الأفريقية ما يجعلها تحظى بتفضيل كبير من محبي كرة القدم في مصر.

تردد القناة المغربية على النايل سات

ويمكنكم الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل لهذه القنوات بضبط تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات لعام وفقًا للأتي:

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

لتنزيل تردد القنوات وضبط الرسيفر، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات أو الضبط في جهاز الاستقبال الخاص بك. ابحث عن خيار "البحث اليدوي" أو "التنقيب اليدوي" وقم بالنقر عليه. أدخل التردد الصحيح للقناة المرغوبة، ويمكن العثور على الترددات عبر البحث على الإنترنت أو الاطلاع على دليل التلفزيون المحلي. انتظر حتى يتم البحث عن القنوات المتاحة على التردد المُدخل. بعد ذلك، قم بحفظ القنوات التي تم العثور عليها والتي ترغب في مشاهدتها.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية المفتوحة

القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ القمر الصناعي قناة الجزائرية الأرضية 12577 27500 أفقي 3/4 Hotbird قناة الفضائية الجزائرية 12577 (H) 27500 أفقي 3/4 Astra قناة تيلى تشاد 12015 27500 أفقي 3/4 Nilesat قناة RTB بوركينا فاسو 11900 27500 أفقي 3/4 Eutelsat 9E قناة فوكس سبورت 12284 27500 أفقي 3/4 Nilesat

الأكثر تتويجا ببطولة الأمم الأفريقية

وتتنافس الدول الأفريقية على تحقيق اللقب، حيث تأتي مصر كأكثر الدول تتويجا باللقب برصيد 7 مرات، ويشهد التاريخ أيضًا على تألق الكاميرون الذي أحرز اللقب 5 مرات، تليها غانا برصيد 4 ألقاب، ونيجيريا التي حققت الفوز باللقب 3 مرات، بينما استطاعت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والجزائر تحقق اللقب مرتين لكل منتخب.