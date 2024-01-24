الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية يشهد اهتمامًا متزايدًا في الساعات الأخيرة، من قبل عشاق الرياضة على "جوجل" ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يبحثون عن تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية، وتتميز القناة بنقلها للعديد من المباريات والبطولات الرياضية، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخة الحالية المقامة بدولة كوت ديفوار.

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 

وتمتلك القناة المغربية حقوق بث العديد من البطولات المحلية والقارية، بما في ذلك كأس الأمم الأفريقية ما يجعلها تحظى بتفضيل كبير من محبي كرة القدم في مصر.

تردد القناة المغربية على النايل سات 

ويمكنكم الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل لهذه القنوات بضبط تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات لعام وفقًا للأتي:

  • التردد: 12207.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر 

لتنزيل تردد القنوات وضبط الرسيفر، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. افتح قائمة الإعدادات أو الضبط في جهاز الاستقبال الخاص بك.
  2. ابحث عن خيار "البحث اليدوي" أو "التنقيب اليدوي" وقم بالنقر عليه.
  3. أدخل التردد الصحيح للقناة المرغوبة، ويمكن العثور على الترددات عبر البحث على الإنترنت أو الاطلاع على دليل التلفزيون المحلي.
  4. انتظر حتى يتم البحث عن القنوات المتاحة على التردد المُدخل.
  5. بعد ذلك، قم بحفظ القنوات التي تم العثور عليها والتي ترغب في مشاهدتها.

مواعيد مباريات الغد الخميس في كأس الأمم والبطولات المحلية والقنوات الناقلة

اليوم.. تونس تتمسك بآخر آمال التأهل في كأس الأمم الإفريقية

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية المفتوحة 

القناة

التردد

معامل الترميز

الاستقطاب

معدل تصحيح الخطأ

القمر الصناعي

قناة الجزائرية الأرضية1257727500أفقي3/4Hotbird
قناة الفضائية الجزائرية12577 (H)27500أفقي3/4Astra
قناة تيلى تشاد 1201527500أفقي3/4Nilesat
قناة RTB بوركينا فاسو 1190027500أفقي3/4Eutelsat 9E
قناة فوكس سبورت 1228427500أفقي3/4Nilesat

الأكثر تتويجا ببطولة الأمم الأفريقية

وتتنافس الدول الأفريقية على تحقيق اللقب، حيث تأتي مصر كأكثر الدول تتويجا باللقب برصيد 7 مرات، ويشهد التاريخ أيضًا على تألق الكاميرون الذي أحرز اللقب 5 مرات، تليها غانا برصيد 4 ألقاب، ونيجيريا التي حققت الفوز باللقب 3 مرات، بينما استطاعت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والجزائر تحقق اللقب مرتين لكل منتخب.

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موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ١٦ في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الغد الخميس في كأس الأمم والبطولات المحلية والقنوات الناقلة

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