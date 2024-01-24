الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ١٦ في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يتأهب منتخب مصر لخوض مباراة قوية وهامة أمام نظيره كاب فيردي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2024، فيستعد يستعد المنتخب، لمواصلة مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا، عقب وصوله لمرحلة الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مصر القادمة في دور ال ١٦ في كأس أمم إفريقيا 2024 

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد مباراة منتخب مصر القادمة بدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ووصل الفراعنة، إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من موزمبيق، والتعادل مع غانا وكاب فيردي على الترتيب.

وحتى الآن لم يتحدد منافس المنتخب المصري، في دور الـ 16 إذ سيلعب الفراعنة، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأخيرة.

ما موعد مباراة مصر بدور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2024؟

موعد مباراة مصر بدور الـ 16، من كأس أمم إفريقيا 2024، وهو يوم الأحد 28 يناير 2024.

ومن المنتظر أن ستنطلق صافرة بداية المباراة بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 ستذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي ستعد هي الناقل الحصري للبطولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك يتاح متابعة موعد مباراة منتخب مصر بدور الـ 16 على قنوات beIN Sports HD Max والتي قد تم تخصيصها لبث جميع مباريات البطولة.

مصر - وصيف المجموعة السادسة يوم الأحد 28 يناير 2024، في تمام الساعة

19:00 مصر، 20:00 السعودية على قناة  beIN Sports HD Max للمعلق الرياضي لوران بوكو

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تشكيل مصر المتوقع في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023

  • التشكيل| 4-3-3
  • اللاعب محمد أبو جبل
  • محمد حمدي - أحمد حجازي – اللاعب محمد عبد المنعم - محمد هاني
  • مروان عطية - النجم حمدي فتحي – اللاعب إمام عاشور
  • محمود تريزيجيه – النجم مصطفى محمد - عمر مرموش
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