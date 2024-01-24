موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري بدورة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي

يتصدر موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية المقامة بأبوظبي، كافة محركات البحث على جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد الزمالك وأم صلال القطري بدورة الوحدة الودية

يلتقي الزمالك مع فريق أم صلال القطري، في تمام الثالثة وعشرة دقائق عصر اليوم الأربعاء، الموافق 24 يناير الجاري، على ملعب آل نهيان في أبوظبي، على تحديد المركز الثالث والرابع بدورة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

وتأتي مباراة الزمالك وأم صلال القطري، ضمن استعدادات نادي الزمالك للفترة المقبلة، التي تشهد عودة مسابقة دوري نايل المتوقفة آنذاك، عقب انتهاء منافسات "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار، فضلًا عن مشوار الأبيض بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأم صلال القطري بدورة الوحدة الودية

تنقل مباراة الزمالك وأم صلال القطري، بدورة نادي الوحدة الإماراتي الودية، عصر اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الرسمي لكافة منافسات الدورة الودية.

ويأتي ذلك، بعد هزيمة الفارس الأبيض أمام الوحدة الإماراتي، في نصف النهائي بنتيجة 3/1، وفقدان فرصة الوصول للمباراة النهائية، وبالتالي اللعب على المركز الثالث والرابع في بطولة نادي الوحدة الودية.

قائمة الزمالك لدورة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي