الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري بدورة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي

الزمالك
الزمالك

يتصدر موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية المقامة بأبوظبي، كافة محركات البحث على جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد الزمالك وأم صلال القطري بدورة الوحدة الودية 

يلتقي الزمالك مع فريق أم صلال القطري، في تمام الثالثة وعشرة دقائق عصر اليوم الأربعاء، الموافق 24 يناير الجاري، على ملعب آل نهيان في أبوظبي، على تحديد المركز الثالث والرابع بدورة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

وتأتي  مباراة الزمالك وأم صلال القطري، ضمن استعدادات نادي الزمالك للفترة المقبلة، التي تشهد عودة مسابقة دوري نايل المتوقفة آنذاك، عقب انتهاء منافسات "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار، فضلًا عن مشوار الأبيض بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يواجه أم صلال في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الوحدة

مواعيد مباريات نادي الزمالك في البطولة الودية بالإمارات

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

الزمالك يعلن انتهاء أزمة كاراكاس وسداد مستحقات «سامسون» كاملة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأم صلال القطري بدورة الوحدة الودية 

تنقل مباراة الزمالك وأم صلال القطري، بدورة نادي الوحدة الإماراتي الودية، عصر اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الرسمي لكافة منافسات الدورة الودية.

ويأتي ذلك، بعد هزيمة الفارس الأبيض أمام  الوحدة الإماراتي، في نصف النهائي بنتيجة 3/1، وفقدان فرصة الوصول للمباراة النهائية، وبالتالي اللعب على المركز الثالث والرابع في بطولة نادي الوحدة الودية.

قائمة الزمالك لدورة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي 

  • حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.
  • خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
  • خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.
  • خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.
الزمالك بطولة نادي الوحدة الإماراتي أم صلال القطري دورة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري بدورة أبوظبي الودية

مواد متعلقة

مواعيد مباريات نادي الزمالك في البطولة الودية بالإمارات

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

الزمالك يعلن انتهاء أزمة كاراكاس وسداد مستحقات «سامسون» كاملة

أوباما يشارك في مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة أم صلال القطري

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟