الزمالك يعلن انتهاء أزمة كاراكاس وسداد مستحقات «سامسون» كاملة

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن إنهاء قضية كاراكاس الفنزويلي الخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

كان كاراكاس الفنزويلي في وقت سابق تقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقات متأخرة في صفقة سامسون.

وكشف عمرو أدهم النقاب عن صورة الخطاب من جانب كاراكاس بحصوله على مستحقاته من الزمالك ومخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع القيد عن الزمالك بشكل رسمي.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا في وقت سابق قال فيه:

بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتا طويلا وكلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها ١٤ قضية.

ويعلن المجلس أنه قد انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أومستحقات متأخرة أو اي مطالبات أخري، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم بمواصلة العمل علي انهاء باقي الملفات، بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخري إلى منصات التتويج كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط وإفريقيا.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي استعدادًا للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وقاد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من الجميع، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غد الأربعاء على استاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وإفريقيًا.