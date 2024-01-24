الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يواجه أم صلال في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الوحدة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة نادي الوحدة الإماراتي الودية أمام فريق أم صلال القطري، في الثالثة وعشر دقائق عصر اليوم، باستاد آل نهيان في أبوطبي.

كان الزمالك قد خسر مباراته الأولى أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3، بينما خسر أم صلال أمام الاتفاق السعودي 4-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

تصحيح الأخطاء الدفاعية 

فريق الزمالك أدى ثلاثة تدريبات عقب مباراة الوحدة ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة الوحدة الإماراتي، ومن المنتظر أن يقوم معتمد جمال بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة الوحدة.

من جهته؛ أكد معتمد جمال المدير الفني للزمالك، أن الهدف من المشاركة في دورة الوحدة والتحدي بدبي هو تجهيز اللاعبين خاصة العائدبن من الإصابة لاستئناف مسابقتي دوري نايل والكونفيدرالية الإفريقية وكذلك مباراة نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي أمام الأهلي يوم 13 مارس المقبل لذلك فأنه لايلتفت للنتائج في المباريات التي يخوضها الفريق في دورتي الوحدة والتحدي لأنها في النهاية مباريات ودية لكن اهتمامه الأول ينصب على تجهيز كل اللاعبين خاصة أن المنافسة خلال المرحة المقبلة محليا وإفريقيا لن تكون سهلة.

وتضم قائمة الزمالك في دورتي الوحدة الدولية والتحدي بدبي كل من : محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر وأحمد زكي ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد أشرف "روقا" ونبيل عماد "دونجا" وسيد عبدالله "نيمار" ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وشيكابالا ومحمد حسام "بيسو" ومحمد السيد وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي وعمار ياسر.

دورة الوحدة الودية الزمالك أم صلال القطري معتمد جمال الوحدة الإماراتي

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