الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

الزمالك
الزمالك

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إخطارا رسميا لنادي الزمالك بشأن رفع عقوبة إيقاف القيد على النادي وأحقيته في إبرام صفقات جديدة بشكل رسمي.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم، مسئولى نادى الزمالك، بإمكانية قيد لاعبين جدد فى قائمته بداية من غد الأربعاء، بعدما تم رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء، بسداد المديونيات المستحقة عن النادى، وجدولة البعض.

ويعمل مجلس إدارة الزمالك فى الوقت الحالى، على إبرام عدة صفقات مميزة، لتدعيم صفوفه فى الأيام الحالية، حيث يتبقى على انتهاء انتقالات شهر يناير 8 أيام، قبل غلق باب الميركاتو الشتوى.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة في ختام مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية، لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح.

وتنص لائحة بطولة الوحدة الودية على الاحتكام لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غد الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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