الزمالك يشترط على المدرب الجديد إحضار مدربي حراس وأحمال معه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مصير محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى الحالي واستمراره من عدمه خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك رفضت بقاء عبد المنصف في منصبه بشكل نهائي، واشترطوا على أي مدرب أجنبي جديد للفريق أن يحضر ومعه مدرب حراس مرمى.

وتابع المصدر: "الإدارة قالت للمدرب الأجنبي الجديد أيا كان من هو، أن يحضر معه مدرب أحمال ومدرب حراس مرمى".

وواصل :"الإدارة ترى أن الفريق يعاني من مشكلة في المنصبين وضرورة حل الأمر في أسرع وقت وتواجد مدرب أحمال ومدرب حراس مرمى بشكل سريع مع الفريق".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريبه اليوم الاثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، استعداداً لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قرر الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية أمس الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الوسط لمباراة أم صلال القطري المقبلة في بطولة الوحدة الودية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في لقاء الوحدة الإماراتي الذي أقيم السبت على ستاد آل نهيان، بسبب معاناته من إجهاد عضلي مما دفع الجهاز الفني لإراحته.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن أوباما سيكون جاهزاً لمباراة أم صلال المقبلة بصورة طبيعية، ومن المقرر أن يشارك في تدريب الفريق اليوم الاثنين.