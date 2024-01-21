طلب المصري يهدد انتقال إلياس الجلاصي إلى الزمالك في يناير

دخل مسئولو نادي الزمالك في المفاوضات مع المصري البورسعيدي لحسم صفقة إلياس الجلاصي لاعب فريق المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويضع مسئولو الزمالك ثقة كبيرة على الجلاصي بعد المستوى المميز الذي قدمه مع المصري وإمكانية قيده في القائمة الافريقية للفريق والاستفادة منه في الكونفدرالية.

واشترط مسئولو المصري الحصول على كاش نظير بيع اللاعب ورفضوا فكرة الدخول في صفقات تبادلية لرغبتهم في تحقيق مكسب مادي من ورائه.

وعرض الزمالك صفقة تبادلية بين الناديين ورحيل عمرو السيسي وعبدالله جمعة إلى المصري نظير ضم الجلاصي.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الوسط لمباراة أم صلال القطري المقبلة في بطولة الوحدة الودية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في لقاء الوحدة الإماراتي الذي أقيم مساء أمس السبت على ستاد آل نهيان، بسبب معاناته من إجهاد عضلي مما دفع الجهاز الفني لإراحته.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن أوباما سيكون جاهزًا لمباراة أم صلال المقبلة بصورة طبيعية، ومن المقرر أن يشارك في تدريب الفريق غدًا الاثنين.