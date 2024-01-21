الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

بعد نجاح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في إنهاء أزمة القيد تترقب جماهير القلعة البيضاء الصفقات الجديدة التي تعتزم الإدارة إبرامها في يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق حتى يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم خاصة بطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تأهل الفريق للدور ربع النهائي فيها.

محمد شكري وناصر ماهر أقرب صفقات الزمالك 

وفقا لمصدر داخل الزمالك، فإن مجلس الإدارة سيكتفي بإبرام أربع أو خمس صفقات جديدة خاصة أن إنهاء أزمة القيد تكلف أموالا طائلة، وبالتالي لن تتوافر الأموال اللازمة للتعاقد مع لاعب مثل رمضان صبحي نجم بيراميدز الذي ترددت أنباء عن انتقاله للزمالك مع تأجيل الصفقة لبداية الموسم المقبل خاصة أن مستوى رمضان صبحي حاليا لن يجعله الصفقة السوبر ولن يسعد جماهير الزمالك التي ستتهم مجلس الإدارة بإبرام الصفقة من أجل الشو الإعلامي فقط .

هناك أماكن تحتاج لدعم فوري في يناير الجاري وهى الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب والمهاجم الصريح ورغم تجديد التعاقد مع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر، إلا أن هناك اتجاها للتعاقد مع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا خاصة أن أحمد أبو الفتوح قد يرحل في نهاية الموسم الجاري إذا تلقي النادي عرضا مناسبا إضافة لاعتزال محمد عبد الشافي مع نهاية الموسم.

أيضا هناك اتجاه للتعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر الذي يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب ولاعب الوسط المدافع في ظل وجود نية للاستغناء عن عمرو السيسي الذي اقترب من الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا.

ورغم رحيل محمد عبد الغني لفريق البنك الأهلي لن تكون هناك تدعيمات خلال يناير الجاري في مركز قلب الدفاع بعد عودة محمود حمدي الونش ومصطفى الزناري ووجود محمود علاء وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي.

أيضا اقترب كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري من ارتداء الفانلة البيضاء خاصة أن هذا المركز لا يضم سوي عمر جابر في ظل الاعتماد على حمزة المثلوثي في قلب الدفاع.

ضم مهاجم أفريقي مرتبط بتسويق أكينولا

هناك اهتمام أيضا من مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع مهاجم لكن ذلك سيكون مرتبطا بتسويق البنيني سامسون أكينولا والحصول على مقابل مادي يمكن الاستفادة منه في التعاقد مع مهاجم إفريقي خاصة أن الدوري المصري لا يضم مهاجمين يمكنهم ارتداء الفانلة البيضاء ومغالاة مسئولي إنبي في طلباتهم المالية للاستغناء عن أحمد أمين أوفا.

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