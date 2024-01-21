الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الزمالك السابق: بطولة الوحدة أوفت بوعودها

عماد عبد العزيز
عماد عبد العزيز

أبدى اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس نادي  الزمالك السابق، سعادته الكبيرة على توجيه الدعوة له لحضور فعاليات بطولة الوحدة وانبهاره بمستوى البطولة، معربا في الوقت ذاته على التنظيم الرائع للبطولة، على الرغم من أنه كان يتمنى وصول الزمالك لنهائي البطولة بعد خسارته في الافتتاح أمام الوحدة الإماراتي.

وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية على هامش مشاركة الزمالك في البطولة: "فكرة تنظيم تلك البطولة الدولية من جانب الشركة الراعية لها رائعة مثالية في حد ذاتها".

وأضاف: "أشكر هابي سيزونس والقائمين عليها برئاسة حازم فتوح على دعوة رموز نادي الزمالك لهذا الحدث الكبير".

وتابع: "أشكر كذلك مجلس إدارة نادي الزمالك على إصرارهم الكبير على المشاركة في تلك البطولة التي تضم 4 فرق كبيرة وبالتالي توفير احتكاك قوي للفريق، كما أشكر وفي المقام الأول الشركة المنظمة للبطولة وعلى رأسها السيد حازم فتوح رئيس مجلس الإدارة".

وعن رأيه في البطولة ومدى نجاحها، أوضح قائلا: "هي بطولة ناجحة بامتياز وبكل المقاييس، خاصة في ظل مشاركة 4 فرق عريقة هي الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، بالإضافة إلى الزمالك وبالتالي هي بطولة تضم 4 من أكبر الفرق العربية الكبيرة لها تاريخ حافل بالبطولات، كما أن اسم الزمالك يكفي لإنجاح أي بطولة، لكن حازم فتوح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان بمثابة كلمة السر في نجاح تلك البطولة الرائعة وخروج هذا الحدث بهذا الشكل المبهر وبهذا الحضور الجماهيري الكبير، خاصة من جانب جماهير الزمالك الداعمة لنا في كل مكان".

وأتم: "الدليل على قوة البطولة يكمن في المستوى المميز لأول لقائين بالإضافة إلى نتائج تلك المباراتين، وكم الأهداف التي تم تسجيلها، لذا وبلا شك البطولة أوفت بوعودها وحققت جميع أهدافها المشنودة".

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