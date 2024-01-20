السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضحايا هوفكينز في جهاز الزمالك بعد التعاقد معه

كارل هوفكينز
كارل هوفكينز

استقر مسئولو نادي الزمالك على الاحلال والتجديد داخل الجهاز الفني للفريق مع استقدام البلجيكي كارل هوفكينز على رأس المسئولية الفنية للفريق.

وأنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع كارل هوفكينز على كل تفاصيل العقد ويتبقى توقيع العقود بين الطرفين.

وسيكون محمد عبد المنصف على رأس الراحلين من الجهاز الفني في ظل تواجد مدرب حراس جديد مع هوفكينز ورغبة الإدارة من الأساس في رحيل عبد المنصف وجلب مدرب حراس مرمى جديد.

في الوقت الذي سيتم الاستعانة بمدرب أحمال جديد مع هوفكينز ومتواجد معه منذ سنوات طويلة.

ويعتبر مصير معتمد جمال غامض بشدة خاصة أنه أبلغ الإدارة في وقت سابق عن الرحيل حال التعاقد مع مدرب أجنبي في ظل رغبته بالاستمرار على رأس المسئولية الفنية للفريق ورفضه العمل كرجل ثاني للفريق مرة أخرى.

وعقد معتمد جمال أكثر من جلسة مع الإدارة مؤخرًا وشدد على اعتذاره ورحيله عن الفريق حال تواجد مدرب أجنبي.

الزمالك البلجيكي كارل هوفكينز كارل هوفكينز درب حراس جديد محمد عبد المنصف معتمد جمال

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