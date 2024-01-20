معتمد جمال: نهدف للفوز ببطولة الوحدة.. وعواد: سعيد بحفاوة الجماهير

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنهم يخوضون بطولة الوحدة الودية من أجل الفوز بها فقط.

وتابع جمال في تصريحات مصورة لنادي الوحدة: "الزمالك عندما يشارك في أي بطولة يكون للفوز بها فقط سواء كانت رسمية أو ودية".

وأشار إلى أن الزمالك استغل فترة الاعداد الحالية في رفع الجانب البدني للاعبين في القاهرة قبل أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية.

وتابع مدرب الزمالك: "لدينا لاعبين عائدين من الإصابة وآخرين كانوا بعيدين عن المشاركة ونريد تجهيزهم وجعل المستويات متقاربة بين البدلاء والأساسيين ونريد تجهيز أكثر من بديل ليكون الجميع في فورمة المباريات".

وفي السياق ذاته، أكد محمد عواد حارس مرمى الزمالك أنه سعيد للغاية بحفاوة الاستقبال من جانب الجماهير في معسكر الإمارات.

وقال: "إن شاء الله تكون بطولة جيدة ونستفيد منها ونخرج بما نريده ونعتبر أننا في بلدنا وسنكون وسط جماهيرنا وسنواجه أندية كبيرة وإن شاء الله نحقق أكبر استفادة بعد فترة توقف كبيرة، فالجميع يُركز للظهور والاستعداد بشكل جيد لاستئناف الدوري والبطولات التي نُشارك بها".

وصول أحمد سليمان إلى معسكر الزمالك في الإمارات

فيما وصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة إلى الإمارات اليوم السبت، للانضمام لبعثة الأبيض المتواجدة للمشاركة في بطولة الوحدة الودية وكأس دبي للتحدي.

موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

ويستعد الزمالك للقاء الوحدة الإماراتي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.