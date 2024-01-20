من هو البلجيكى كارل هويفكينز المرشح الأقرب لتدريب الزمالك؟

بات المدرب البلجيكي كارل هويفكينز، المرشح المحتمل لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك، عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، بدلًا من المدرب المؤقت معتمد جمال، الذي استلم زمام منصبه، بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وسيتولي المدرب المقبل للزمالك، قيادة الفريق خلال ما تبقي من الموسم الجاري للدوري المصري، إلى جانب كأس مصر، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض «الدستور» السيرة الذاتية للمدرب البلجيكي كارل هويفكينز المرشح لتدريب الزمالك

مسيرة كارل هويفكينز كلاعب

ولد كارل هويفكينز، في السادس من أكتوبر عام 1978، وبدأ مسيرته الكروية كلاعب عام 1996 مع فريق ليرس البلجيكي، الذي أمضى معه خمس سنوات حتي عام 2001.

وبعدها خاض هويفكينز، تجاربة احترافية في الدوري البلجيكي، مع أندية لوميل، ووترلو، جيرمينال بيرسخوت.

وفي عام 2005، خاض هويفكينز، أول تجربة لعب خارج الأراضي البلجيكية، عندما انتقل لصفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، المنافس آنذاك في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، حيث أمضى معه موسمين، قبل أن ينتقل إلى صفوف وست بروميتش ألبيون، في عام 2007.

وقضى اللاعب البلجيكي، موسمين مع وست بروميتش، من بينهما موسم شارك فيه الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدها عاد هويفكينز، مرة أخرى إلى بلجيكا، حيث انضم لصفوف كلوب بروج، في عام 2009، قبل أن يخوض تجربة لعب مع ليرس، وأوستاند.

واختتم النجم البلجيكي مسيرته الكروية عندما انضم لنادي يدعى مانشستر 62 في دوري جبل طارق.

مسيرة كارل هويفكينز كمدرب

بدأ كارل هويفكينز، مسيرته بالعمل ككشاف لنادي إف سي كنوك، بداية من يناير عام 2018.

وفي يوليو من نفس العام، تولى هويفكينز، تدريب فريق تحت 21 عاما بنادي كلوب بروج، ثم فريق تحت 18 عاما، ثم كشافا لفريق تحت 21 عاما، منذ يوليو عام 2019.

وفي يوليو من نفس العام، انتقل هويفكينز، للعمل كمدرب مساعد مع الفريق الأول لكلوب بروج، تحت قيادة فيليب كليمنت ثم ألفريد شرودر. وشارك في تتويج الفريق بلقب الدوري البلجيكي الممتاز موسم 2021-2022.

وبعد انتقال شرودر إلى أياكس أمستردام في موسم 2022-23، تولى هوفكينز تدريب الفريق بعد توقيعه عقدًا دائمًا مع النادي.

وتوج هوفكينز مع فريق كلوب بروج، بلقب كأس السوبر البلجيكي لعام 2022، بعد فوزه على جينت بهدف دون رد.

وقاد هوفكينز، فريق كلوب بروج، في الموسم الماضي، من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قدم الفريق خلالها مستويات جيدة للغاية.

وكانت قرعة دوري الأبطال، قد أوقعت الفريق البلجيكي، في مجموعة ضمت كلا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وباير ليفركوزين الألماني، وبورتو البرتغالي.

وتمكن هوفكينز، من قيادة الفريق نحو بلوغ دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد أن حل ثانيا في المجموعة، برصيد 11 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن بورتو البرتغالي.

وكانت أبرز نتائج كلوب بروج، خلال مرحلة المجموعات، الفوز خارج ملعبه برباعية نظيفة على بورتو برباعية نظيفة، والفوز بملعبه على أتلتيكو مدريد بثنائية.

وانتهت رحلة كلوب بروج في دوري الأبطال، بالخروج من دور الـ 16 على يد بنفيكا البرتغالي، بالخسارة بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.

وفي 28 ديسمبر 2022، قرر كلوب بروج، إنهاء عقد كارل هويفكينز، قبل أن يتولى تدريب فريق ستاندرلياج في 16 يونيو من عام 2023، بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفا للمدرب النرويجي روني ديلا.

مسيرة هويفكينز لم تدم سوى 5 أشهر، حيث قررت إدارة ستاندرلياج، إقالة المدرب من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق، الذي يحتل المركز العاشر حاليا في الدوري البلجيكي.