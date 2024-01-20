السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سليمان يصل الإمارات للانضمام إلى معسكر الزمالك

أحمد سليمان
أحمد سليمان

وصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة إلى الإمارات اليوم السبت، للانضمام لبعثة الأبيض المتواجدة للمشاركة في بطولة الوحدة الودية وكأس دبي للتحدي.

ويستعد الزمالك للقاء الوحدة الإماراتي في التاسعة إلا الربع، مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك في معسكر الإمارات

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كلا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويلقي معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، عصر اليوم، قبل التحرك لاستاد آل نهيان؛ لخوض لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الخططية والفنية استعداداً للقاء المرتقب، ويمنح اللاعبين التعليمات النهائية قبل التوجه لملعب المباراة.

 

الزمالك أحمد سليمان الإمارات بطولة الوحدة الودية بطولة الوحدة كأس دبي

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