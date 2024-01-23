الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب المغرب: تعرضت لـ"تهديدات بالقتل" بعد أحداث مباراة الكونغو الأخيرة

وليد الركراكي
وليد الركراكي

كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن تفاصيل ما حدث من مشاحنات بينه وبين شانسيل مبيمبا، لاعب المنتخب الكونغولي، عقب مباراتهما في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 "توتال إنيرجيز".

وقال "الركراكي" في ندوة صحفية قبل مواجهة زامبيا: "المشاحنات شيء حاضر دائمًا في مباريات كرة القدم، وفي المونديال كانت هناك بين هولندا والأرجنتين ولا أظن أننا بلغنا ذلك المستوى".

وواصل: "كانت هناك مناوشات فقط، بين بعض اللاعبين، ومحاولة لتفرقتهم وكما قلت من الممكن أن الأمر راجع لدرجة الحرارة والتوتر والرغبة في الفوز".

وتابع "أظن أن هذا الجدل مُنح أكبر من قيمته، ولن يؤثر علينا وعلى أحد، فهذه مباراة كرة قدم وانتهت في الأخير بشكل جيد وباحترام بين اللاعبين والمدربين، فنحن نعرف بعضنا البعض".

أضاف: "ما كان مؤسفًا في نهاية المواجهة هو الإشارة إلى أنني قلت كلمات عنصرية، فهذا أمر مخزٍ، وسأدافع على صورتي حتى النهاية، فليست هذه الصورة التي أنقلها منذ سنوات وليست تلك التي أرغب في نقلها".

وواصل: "مع مواقع التوصل الاجتماعي توصلت برسائل عنصرية وبأخرى تحرض على القتل، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب، صراحة هذا أمر سيئ، وغير ممكن. في المونديال كنا متحدين كقارة واحدة وفي الكان نتحدث عن اللون والدين وحتى نتقدم كقارة علينا أن نحترم أنفسنا ونتقدم".

واستطرد: "قيلت أمور بعد المباراة غير واقعية، وأنا أيضًا طلبت الاستماع إلىّ من طرف الكاف، ولم يسبق لي شتم لاعب وليست من شيمي وتربيتي ومعاملاتي، وما قمت به بعد المباراة أقوم به دائمًا هو مصافحة المدرب والحكم واللاعبين، ويمكن كان عليّ حين صافحته ولم ينظر إلىّ ترك الأمر يمر، وأظن أن هذه الأمور من صميم تربيتي وأن تلك اللحظة شابها التوتر، ولم يتقبلها، فهذه هي كرة القدم".

واختتم "ما تعلمته أنه في المرة المقبلة عليّ مصافحة المدرب والحكم دون اللاعبين. أحبطني الأمر لأنه أصاب عائلتي، خاصة أنك تقاتل طيلة حياتك ضد هذه الأمور واللاعب عليه الدفاع كذلك، وحتى في تصريحاته لم يتحدث بتاتًا عن العنصرية، وهنا يظهر أن المجتمع مريض وحين قال إنني قلت كلمات لا يمكنه ذكرها اتجهوا مباشرة صوب اللون المختلف يعني العنصرية، ففي كلا الطرفين هناك أناس سيئون، وأنا هنا من أجل تهدئة الأوضاع، فلا شيء وقع باستثناء مشادة عادية بعد المباراة وانتهت. هناك مسابقة قارية وحدث من الممكن أن يكون الأفضل في تاريخنا وأنا أدين الرسائل التي توصلت بها أنا واللاعب".

المغربي شانسيل مبيمبا شانسيل الكونغولي أمم أفريقيا

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