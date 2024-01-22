معتمد جمال يبلغ إدارة الزمالك برحيله رسميا في هذه الحالة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق من الاستمرار مع الجهاز الفني الجديد للفريق وذلك حال التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ودخل الزمالك في باب المفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي في الفترة الأخيرة للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن معتمد جمال أبلغ الإدارة برفضه بشكل نهائي، الاستمرار وذلك حال التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وشدد المدرب على مسئولي الزمالك بأنه يرفض العودة للعمل في منصب الرجل الثاني مرة أخرى والأولوية لديه في العمل كمدير فني فقط.

وينتظر معتمد جمال حسم الأمر من جانب إدارة الزمالك بشكل نهائي في الساعات المقبلة حتى يحسم مستقبله مع الفريق.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني خوض تدريبه اليوم الاثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، استعداداً لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية.

وكان معتمد جمال قرر الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية أمس الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن جاهزية يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الوسط لمباراة أم صلال القطري.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في لقاء الوحدة الإماراتي الذي أقيم السبت على ستاد آل نهيان، بسبب معاناته من إجهاد عضلي مما دفع الجهاز الفني لإراحته.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن أوباما سيكون جاهزاً لمباراة أم صلال المقبلة بصورة طبيعية، ومن المقرر أن يشارك في تدريب الفريق اليوم الاثنين.