الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات نادي الزمالك في البطولة الودية بالإمارات

الزمالك
الزمالك

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره أم صلال القطري غدًا الأربعاء في بطولة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي بعد الخسارة من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأولى.

مواعيد مباريات نادي الزمالك الودية

ويلعب الزمالك مع أم صلال في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في الوقت الذي يلعب الوحدة الإماراتي مع الاتفاق السعودي.

وعقب تلك الدورة الودية، يتوجه الزمالك إلى دبي لخوض دورة التحدي والتي يستهلها بمواجهة نادي الرجاء المغربي يوم 26 يناير.

وحال فوز الزمالك يلتقي مع المتأهل من مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني يوم 28 من الشهر الجاري.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من الجميع، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

الزمالك يعلن انتهاء أزمة كاراكاس وسداد مستحقات «سامسون» كاملة

أوباما يشارك في مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة أم صلال القطري

بعد تواصله مع الزمالك.. الأهلى يرفض فسخ عقد صلاح محسن ويشترط بيعه

الزمالك يشترط على المدرب الجديد إحضار مدربي حراس وأحمال معه

 قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

الزمالك الوحدة الإماراتي بطولة الوحدة الإماراتي بطولة الوحدة أم صلال مباريات نادي الزمالك مواعيد مباريات نادي الزمالك مباريات نادي الزمالك الودية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بعد تحذير "الصحة العالمية".. تاج الدين يكشف حقيقة ظهور وباء "إكس" العالمى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

طريق مصر.. تحديد أول مواجهتين في دور الـ16 بكأس الأمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار