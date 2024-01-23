مواعيد مباريات نادي الزمالك في البطولة الودية بالإمارات

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره أم صلال القطري غدًا الأربعاء في بطولة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي بعد الخسارة من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأولى.

مواعيد مباريات نادي الزمالك الودية

ويلعب الزمالك مع أم صلال في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في الوقت الذي يلعب الوحدة الإماراتي مع الاتفاق السعودي.

وعقب تلك الدورة الودية، يتوجه الزمالك إلى دبي لخوض دورة التحدي والتي يستهلها بمواجهة نادي الرجاء المغربي يوم 26 يناير.

وحال فوز الزمالك يلتقي مع المتأهل من مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني يوم 28 من الشهر الجاري.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من الجميع، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.