بعد تواصله مع الزمالك.. الأهلى يرفض فسخ عقد صلاح محسن ويشترط بيعه

اشترط مسئولو الأهلي وصول عرض رسمي من أجل بيع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول، خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد أزمة انقطاعه عن التدريبات دون أسباب في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول أن خالد بيبو، مدير الكرة، أكد في اتصاله للاعب على قرار معاقبته مالياً بسبب غيابه عن التدريبات دون عذر، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه.

صلاح محسن يمتلك عرضًا من سموحة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وأضاف المصدر أن صلاح محسن يمتلك عرضًا من سموحة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، واللاعب مجبر على تنفيذ شروط الأهلي لأنه لو أراد الاستمرار ضد رغبة النادي فسيبقي ولكن دون مشاركة.

وأشار المصدر إلى أن مدير الكرة أكد لصلاح محسن أن النادي لن يرضخ لأي محاولات التزهيق، ولكن الأهلي نفسه طويل ويجيد التعامل في هذه المواقف والأمور قد تطول.

وأوضح المصدر أن الأهلي رفض فسخ التعاقد مع اللاعب خاصة بعد وصول معلومات عن جلساته مع بعض مسئولى الزمالك والذي طلب منه إنهاء علاقته بالأهلي أولًا.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد قرر استبعاد اللاعب من رحلة الإمارات لعدم التزامه وخروجه من حساباته الفنية في الموسم الجاري والموافقة على قرار رحيله، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في الميركاتو الشتوي الجاري.

الخطيب يزور معسكر الأهلى بالإمارات

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، حرص ظهر اليوم على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان بالإمارات.

واجتمع الكابتن محمود الخطيب مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد تواجد في دولة الإمارات الشقيقة قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن التحضيرات للمباراة الودية الأولى التي يخوضها أمام فريق الأخدود السعودي غدًا الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكره بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات للفترة المقبلة وتتخلل المعسكر مباراتان وديتان.